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19所師培大學確定開課！　教育部盼10年內有萬名教師可全英文教學

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▲▼親子教育,小學生上課（圖／記者姜國輝攝）

▲為推動「雙語國家」，教育部盼10年內能培育萬名全英語授課教師。（圖／記者姜國輝攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院推動台灣成為雙語國家，而雙語教育師資之培育則為重要關鍵之一。教育部指出，目前已有19所師培大學預定開設培育課程，以培育中等及國民小學全英語教學之師資，108至111年（短期）預計可培育2,000人， 112至115年（中期）預計可培育3,000人， 116至119年（長期）預計可培育5,000人。

教育部表示，全英語教學於教師職前培育階段，首重師資生甄選條件、修課規範、教育實習與證書核發等項，目前已有完整的配套規劃，未來教學現場所需師資，將具備結合英文與學科專業之能力，期能在教學過程中，提升學生接觸英語文之機會，增進學生學習英語之興趣。

教育部說明，全英語教學是一種全新教學方式的嘗試，經教育部多次召開會議研商，全英語教學課程優先研究的領域科目，中等學校以英文、數學為主，國民小學以數學領域、自然科學領域、藝術與人文領域為主。

教育部已在今年補助6所師資培育之大學設置全英語教學研究中心，中等部分為：國立台灣師範大學、國立彰化師範大學及國立高雄師範大學；國民小學為：國立清華大學、國立台北教育大學及國立台中教育大學，爾後將視辦理情形增加辦理學校，持續進行全英語教學之課程研究、課室語言的彙整、並研發推廣適合我國學生進行雙語學習的教材、教學方法，以精進全英語教學師資培育課程之設計，培育專業的師資。

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關鍵字：雙語國家,教育部,培育,英語教師,師資培育

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