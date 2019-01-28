學測入題惹馬世芳、張曉風不滿　大考中心：他們文章以後不用

▲108年學測國文題改寫音樂評論家馬世芳文章惹議。（圖／翻攝大學入學考試中心網頁）

記者許展溢／台北報導

今年學測國文科改寫音樂評論家馬世芳、作家張曉風文章，不過卻引來他們不滿，其中馬在臉書上提到，學測拿他的文章出題，自然不會先問過，張則認為不尊重她。大考中心主任劉孟奇表示，以法律來說改寫出題沒錯，但作者有這樣疑慮，會建議命題小組之後不要採用他們的文章。

國文題組第28至30題改寫馬世芳的文章《煙火與火焰的種子》，但馬世芳在臉書上表示，作品發表之後，解釋權就不再只屬於作者自己，這道理明白，不過這３題閱讀測驗，除了第3題很有把握，前2題左看右看，都選不出「正確答案」，還是有點兒氣惱。

馬世芳也提，學測拿他的文章出題，自然不會先問他，文章變成考題，極可能從此被一整代考生討厭，不只應屆考生，還有未來要做考古題的一屆屆準考生，他並不覺得這是一件得意的事。 另外，題組第13至14題改寫張曉風的文章《這些芒果，是偷來的嗎？》，張也認為過度割裂原文，是不尊重她，而且沒有先告知並付版權費。

▲108年學測國文題改寫作家張曉風文章，張曉風認為沒有先告知並付版權費。（圖／翻攝大學入學考試中心網頁）

劉孟奇表示，大考中心製作試題，都是依《著作權法》第 54 條「中央或地方機關、依法設立之各級學校或教育機構辦理之各種考試，得重製已公開發表之著作，供為試題之用。」也就是可以合法改寫出題，且學測是屬於高機密、高風險性的事情，不能開玩笑，如果事先徵求作者的同意或進行討論，等於公開宣示這些素材，因此不可能去請示授權，這樣做將天下大亂，恐怕會造成社會混亂。

劉孟奇指出，2位作者提出這樣的疑慮，基於尊重，如有作者於考後對於試題引用其著作有所異議，大考中心將重新檢視題庫，並建請日後之命題小組避免運用該作者的著作做為試題素材。

另外，馬世芳答不出題目部分， 劉孟奇表示，大考中心有進行檢討，邀請3位大學教授和2位高中教師協助確認參考答案，都沒有疑義，而根據初步檢視考生作答結果，本題組考生得分率預估應屬中間偏高，就第 29 題的 A 選項而言，是最少考生選答，預估屬於誘答力極低的選項。