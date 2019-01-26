學測考完輕鬆過春假！　過完年2/25再上網查成績

▲大學學測結束，考生離開教室。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

108年學測終於考完了！大考中心將在2月26日寄發成績通知單，這個時間點發成績單似乎能讓考生可以安心過農曆新年。學測答案，大考中心26日下午5點公布英文、國文（選擇題）及社會的選擇題參考答案。數學、自然科的參考答案，將在明（27日）下午5點公布。

今年是學測考科「5選4」第一年，五科總級分走入歷史。大學招聯會表示，從五科必考改為選考，希望學生以個人志趣為主，尋找到「適合」、「真正想念」的學系就讀，不應完全被分數左右，了解校系重視什麼，致力滿足校系要求的選才條件才更為重要，除了讓學生有時間適性探索，大學端同時能思考需要什麼樣的人才。

大考中心指出，2月25日將開放網路查詢學測成績，2月26日寄發學測成績單，27日寄發術科成績單，若考生如有疑義，可在3月4日前向大考中心申請複查成績，術科成績複查結果將在3月7日通知。

此外，考生收到學測成績單後，就可開始準備大學繁星推薦和個人申請相關資料。根據大學甄選入學委員會資料顯示，繁星推薦招生管道需在3月11日到3月12日繳費、報名，另外，大學個人申請管道3月20日到21日報名，3月27日公布第一階段篩選結果，4月10日到28日進行第二階段指定項目甄試，各校於5月6日前公布錄取名單，5月9日到10日登記就讀志願序，5月16日公布分發結果。