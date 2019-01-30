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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

談中國在南海「堆武器囤物資」　美參議員：像準備第三次世界大戰

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▲▼解放軍官媒首次曝光永暑礁高清影像。（圖／翻攝自軍報記者微博）

▲美參議員認為，解放軍在南海的軍事部署像是為了第三次世界大戰準備。圖為中方實際控制的永暑礁。（圖／翻攝自軍報記者微博）

國際中心／綜合報導

面對中俄軍事擴張，美國聯邦參議院軍事委員會主席、共和黨籍參議員殷霍夫（James Inhofe）29日表示，中國在南海的軍事部署「像準備打第三次世界大戰」。殷霍夫說，美國必須向盟友溝通，確認一旦發生變故，會選擇哪一邊站。

根據美國《海軍時報》（Navy Times）報導，參院情報委員會29日舉行聽證會，內容針對中國與俄國近年來的軍事擴張，以及如何讓人們更加理解此對世界秩序的威脅。殷霍夫表示，美方大量觀察到，中國在珊瑚礁與島嶼上建築防禦工事，在島礁上堆滿武器和儲備物資。

報導指出，北京近年不斷在南沙群島上擴張，激怒鄰近國家並挑戰國際法，美國也海軍進行常規「自由航行行動」（FONOPs.）。去年秋季，一艘中方軍艦逼近美國飛彈驅逐艦狄卡特號，差點發生碰撞。

殷霍夫說，「看起來就像在準備第三次世界大戰」。他說，美方必須向南海周邊的盟友溝通，確認他們會「站在哪一邊」。另一方面，參議員與專家們認為，中國對美國與當今世界秩序的威脅，可能沒有完全被公眾瞭解。

殷霍夫又說，自從二戰以來，美國人擁有某種樂觀的態度，認為美國擁有最好的一切。殷霍夫警告，「隨著1945年戰勝日本以及1991年蘇聯瓦解，美國在太平洋不容挑戰的軍事霸主地位已經不復存在。」

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