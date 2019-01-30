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買熱狗爆氣狂揍女學生臉！　俗辣男稱「掌管街頭」...打完轉身跑

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▲ 灰衣肌肉男連續以右勾拳揍白衣女學生，圍觀群則在一旁大聲歡呼。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

美國洛杉磯有一名女學生與朋友在排隊買熱狗時，因為制止前方掌管「整個洛杉磯街道」的灰衣肌肉男欺負小販，而遭到對方一記右勾拳打在臉上，數次起身後再被打倒在地，甚至連朋友也遭殃。令人驚訝的是，當時現場沒有任何民眾出手制止，反而在一旁圍觀歡呼，而肌肉男也在犯案後，直接轉身逃跑。

根據英國《每日郵報》報導，當時肌肉男因為不滿熱狗要價6美元（約新台幣184元），開始找小販老闆的麻煩，先是拒絕對方賠償的免費熱狗，還在攤販前大喊「整個洛杉磯街頭都是他的」。眼見小販遭到欺負，路見不平的白衣女學生當下決定出面制止，要求肌肉男放老闆走，沒想到卻引來對方不爽，直接一拳打在臉上。

▼ 肌肉男因為不滿熱狗要184元，所以開始找小販的麻煩。（圖／免費圖庫pixabay）

▲▼ 熱狗,熱狗堡。（圖／免費圖庫pixabay）

從影片可以看到，當時灰衣肌肉男直接一拳打在白衣女學生臉上，並趁對方起身時，立刻再出右拳將她打倒在地，同時對旁邊的黑衣女來一記左勾拳。女學生表示，當時她看到朋友也遭殃後，馬上跑到他面前「要他別碰我朋友」，沒想到再度遭到對方揮拳攻擊。

然而，當時衝突發生時，圍觀群眾卻無人出手相助，反而在一旁歡呼起鬨。而肌肉男也在打人當下，立刻轉身逃入人群中。幸運的是，女學生只有輕微腦震盪以及擦傷，在治療後已無大礙。警方目前也在調查整起事件，

影片一釋出後，許多網友不滿灰衣男的行為，也對群眾感到失望，「聽到群眾的笑聲讓我整個血液感到沸騰」、「任何一個男人都沒有理由打女人，這傢伙顯然是個膽小鬼」、「不敢相信所有人都站在那裡，那些人應該感到羞恥，竟然可以放任那個男人攻擊女人」、「沒想到他打了女人之後竟然像個懦夫一樣逃跑了」、「不是整個街道都是他的嗎？怎麼跑了」、「正確來說，他沒有」、「他一定會有報應的」。

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關鍵字：洛杉磯,熱狗,北美要聞

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