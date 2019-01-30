成本太高！鴻海考慮縮減擱置威州LCD廠計畫　轉向研發

▲ 美國總統川普去年參加鴻海在威州設廠的動土儀式。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

路透30日獨家踢爆，鴻海正在考慮縮減或擱置在美國威斯康辛州投資100億美元（約新台幣3000億元）設立高階液晶面板廠的計畫，而背後原因正是當地勞力薪資高昂，導致成本過高。據瞭解，目前集團打算以聘用當地工程師及研究人員為主，並非最初相當地政府承諾的製造勞工職缺。

2017年7月，鴻海董事長郭台銘在白宮高調宣布集團將砸下百億美元在威州設廠，是美國史上最大的外企綠地投資案，受到總統川普（Donald Trump）的高度讚揚。根據最初計劃，鴻海當時是要在當地製造可用於電視與其他消費產品的高階、大尺寸電視面板，但後來改為生產尺寸較小的面板。

只不過，鴻海董事長郭台銘特助胡國輝（Louis Woo）30日接受專訪時透露，目前這些計劃的規模可能會縮減，甚至擱置，而公司正在進行相關評估。他提到，美國勞動力成本相對較高，這也讓高階電視螢幕的製造成本上升，「就電視而言，我們在美國幾乎沒有立足之地…難以競爭。」

▲ 胡國輝透露，鴻海最終在威州開出的職缺當中，有多達75%的工作機會落在研發設計等專業領域。（圖／路透）

胡國輝表示，若某種尺寸的面板供應量變多，無論是來自中國大陸、日本或台灣，公司也必須要做出調整。此外，鴻海如今更希望能在威州建立「技術中心」，內部設立研究、包裝與組裝部門，並為工業、醫療照護與專業應用領域生產特定科技產品，「在威州這裡，我們並不是打造一座工廠而已，不能用蓋工廠的視角來審視我們在這裡的投資。」

儘管鴻海先前預期2020年底前會在當地招聘5200人，但內部消息人士指出，以現在的情況來評估，公司到時候只會雇用近1000人。胡國輝透露，鴻海最終在威州開出的職缺當中，有多達75%的工作機會落在研發設計等專業領域，並不是藍領階級的勞工。

胡國輝進一步提到，鴻海若在大中華區及日本生產LCD面板，接著送往墨西哥進行最終組裝，再把成品進口至美國，此種模式的獲利會比在美國境內生產LCD面板還要好。