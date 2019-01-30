魏應充推動雲林地瓜前進中國　德克士、全家5300家門店聯手開賣

▲魏應充促成四大公司合作，契作地瓜600公頃，共同行銷台農57號地瓜。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／雲林報導

雲林縣長張麗善、水林鄉農會總幹事洪丁仁與金色大地有限公司總經理呂政璋30日上午共同簽署合約，宣布雲林縣政府將攜手金色大地、真臻鮮、德克士以及全家四大公司，透過與產地契作方式，行銷台農57號地瓜。



▲雲林縣長張麗善、水林鄉農會總幹事洪丁仁與金色大地有限公司總經理呂政璋共同簽署合約。（圖／記者吳杰澄攝）

「把我們水林非常好吃的地瓜，推展到中國大陸去，希望未來我們來契作契銷，計畫性的生產，對我們所有農民有一個保障，收入可以穩定。」雲林縣長張麗善也強調，此次與四家公司的跨海合作只是一個開端，未來希望能媒合更多的農產品與企業合作，達到廠農一家的目標，為縣內農特產品爭取更多銷售訂單。



▲雲林縣政府與四大公司合作，將水林地瓜行銷到中國。（圖／記者吳杰澄攝）

「在2018年，我們出口經過加工的台農57號地瓜40,000公斤，在上海全家300間門店試賣，結果造成瘋狂大賣，這證明了一件事，好產品消費者事會買單的。」金色大地總經理呂政璋認為，台灣的好農產是可以賣出去，更可以讓農民賺到錢，現在前來雲林契作，為的就是有著穩定的源頭供應。



▲金色大地總經理呂政璋認為，台灣的好農產是可以賣出去，更可以讓農民賺到錢。（圖／記者吳杰澄攝）

促成金色大地、真臻鮮、德克士、全家四大公司合作，背後的靈魂人物其實就是魏應充。「我們推動的農產契作案，謝謝大家牽成，這個一定可以讓農民贏、政府贏、企業贏、加工業者贏、消費者贏的五贏局面，希望大家共同作夥拚，大家作夥贏。」魏應充表示，台灣這塊土地孕育了頂新集團，更是支撐魏家四兄弟胼手胝足、奮鬥打拼的力量，現在希望能透過他個人的努力，幫助辛苦打拚的農民朋友，而且把代表著台灣最好的地瓜行銷出去，讓農民有著穩定的價格與收入。



▲水林鄉農民親手將番薯栽交給魏應充，象徵豐收碩果外，更藉此表達感激之意。（圖／記者吳杰澄攝）

魏應充致力整合，四大公司跨海契作地瓜600公頃，其中在雲林契作200公頃、高雄200公頃，另外200公頃則在嘉義和台南，並委託業者在台南加工直送上海，未來將在超過5000家門店上市，讓台灣地瓜在中國飄香。