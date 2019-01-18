一蟹多吃嚐盡鮮美！跟著型男主廚Fred直擊全台唯一「活體蟹懷石」

▲月夜岩日本料理將「活體蟹懷石」搬到台灣，型男主廚Fred也忍不住來嚐鮮。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

螃蟹控們尖叫吧！台北新開幕的日本料理「月夜岩」（TSUKIYOIWA），引進由日本產地空運直送的鱈場蟹與螃蟹，推出「活體蟹懷石」，現點現宰新鮮看得見也吃得到，堪稱全台唯一！



▲月夜岩將「活體蟹懷石」搬來台灣，不用出國就能嚐到日本產地空運直送的鱈場蟹與螃蟹。（圖／記者劉亮亨攝）

「對我這種不吃海鮮的人來說，新不新鮮一試就知道！所以現在就要來直擊，看他是不是真的現殺的！」 聽聞有台灣罕見的「活體蟹」懷石料理，就連不吃海鮮的型男主廚Fred也忍不住來嚐鮮，而迎接他的不是別人，正是月夜岩的靈魂人物，料理長-福島隆史。



▲月夜岩料理長福島隆史，親自迎接型男主廚Fred。（圖／記者劉亮亨攝）

有25年經驗的福島隆史師傅，從日本割烹以及料亭名店修業回來，還有河豚處理資格執照，為了向台灣客人傳達日本螃蟹的美味之處，來到月夜岩擔任料理長。在他熟稔刀功下，一隻活跳跳的鱈場蟹，轉眼間就成為新鮮食材，讓Fred在滿足口腹之欲之前，先享受了一場視覺饗宴。



▲「活體蟹懷石」主打一蟹多吃，做工繁複得由料理長福島隆史親自料理。（圖／記者劉亮亨攝）

「首先要讓客人嚐試生魚片，先從蟹腳部份開始處理。」身手俐落、眼神專注，料理長-福島隆史展現日本職人精神，全心投入料理之中，端出一道道充滿誠意的佳餚；他說，為了讓客人真正體驗到螃蟹的豐富滋味，除了在保存上對於螃蟹的鮮度以及品質相當講究，還會搭配四季盛產食材，透過刺身、碳烤、蒸煮等烹調方式，提供不同種類的日本螃蟹料理，滿足饕客味蕾。

▲▼福島隆史透過刺身、碳烤、蒸煮等烹飪手法，呈現各式日本螃蟹料理，滿足饕客味蕾。（圖／記者劉亮亨攝）

「好Q彈！然後它的鮮味跟甜度非常豐富，而且我跟你說真的，一點腥味都沒有！」蟹腳刺身的絕佳口感和鮮甜滋味，讓不吃海鮮的Fred都讚不絕口；「蟹殼的味道整個包含在蟹肉裡面，加一點檸檬口感更佳，讓你的味蕾可以清爽中帶著濃郁感。」色香味俱全的碳烤蟹腳，也讓Fred頻頻點頭直呼好吃；「蟹膏跟海膽兩個口感差不多，搭配蟹肉碎，味道更豐富、濃郁！」海味十足的甲羅燒，更讓Fred心甘情願被俘虜。



▲蟹腳刺身的Q彈口感和鮮甜滋味，讓不吃海鮮的Fred也讚不絕口！（圖／記者劉亮亨攝）

月夜岩目前提供兩種套餐，分別是3600元的「蟹懷石」，以及7200元的「活體蟹懷石」；其中「活體蟹懷石」主打一蟹多吃，做工繁複得由料理長福島隆史親自料理，所以每日僅限量一到兩組。為了歡慶開幕，即日起到2/28，店內全品項都有8折優惠，喜愛蟹料理的老饕們千萬別錯過！