　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

一蟹多吃嚐盡鮮美！跟著型男主廚Fred直擊全台唯一「活體蟹懷石」

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲月夜岩日本料理將「活體蟹懷石」搬到台灣，型男主廚Fred也忍不住來嚐鮮。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

螃蟹控們尖叫吧！台北新開幕的日本料理「月夜岩」（TSUKIYOIWA），引進由日本產地空運直送的鱈場蟹與螃蟹，推出「活體蟹懷石」，現點現宰新鮮看得見也吃得到，堪稱全台唯一！

▲▼ 月夜岩 。（圖／記者劉亮亨攝）
▲月夜岩將「活體蟹懷石」搬來台灣，不用出國就能嚐到日本產地空運直送的鱈場蟹與螃蟹。（圖／記者劉亮亨攝）

「對我這種不吃海鮮的人來說，新不新鮮一試就知道！所以現在就要來直擊，看他是不是真的現殺的！」 聽聞有台灣罕見的「活體蟹」懷石料理，就連不吃海鮮的型男主廚Fred也忍不住來嚐鮮，而迎接他的不是別人，正是月夜岩的靈魂人物，料理長-福島隆史。

▲▼ 月夜岩 。（圖／記者劉亮亨攝）
▲月夜岩料理長福島隆史，親自迎接型男主廚Fred。（圖／記者劉亮亨攝）

有25年經驗的福島隆史師傅，從日本割烹以及料亭名店修業回來，還有河豚處理資格執照，為了向台灣客人傳達日本螃蟹的美味之處，來到月夜岩擔任料理長。在他熟稔刀功下，一隻活跳跳的鱈場蟹，轉眼間就成為新鮮食材，讓Fred在滿足口腹之欲之前，先享受了一場視覺饗宴。

▲▼ 月夜岩 。（圖／記者劉亮亨攝）
▲「活體蟹懷石」主打一蟹多吃，做工繁複得由料理長福島隆史親自料理。（圖／記者劉亮亨攝）

「首先要讓客人嚐試生魚片，先從蟹腳部份開始處理。」身手俐落、眼神專注，料理長-福島隆史展現日本職人精神，全心投入料理之中，端出一道道充滿誠意的佳餚；他說，為了讓客人真正體驗到螃蟹的豐富滋味，除了在保存上對於螃蟹的鮮度以及品質相當講究，還會搭配四季盛產食材，透過刺身、碳烤、蒸煮等烹調方式，提供不同種類的日本螃蟹料理，滿足饕客味蕾。

▲▼ 月夜岩 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼福島隆史透過刺身、碳烤、蒸煮等烹飪手法，呈現各式日本螃蟹料理，滿足饕客味蕾。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 月夜岩 。（圖／記者劉亮亨攝）

「好Q彈！然後它的鮮味跟甜度非常豐富，而且我跟你說真的，一點腥味都沒有！」蟹腳刺身的絕佳口感和鮮甜滋味，讓不吃海鮮的Fred都讚不絕口；「蟹殼的味道整個包含在蟹肉裡面，加一點檸檬口感更佳，讓你的味蕾可以清爽中帶著濃郁感。」色香味俱全的碳烤蟹腳，也讓Fred頻頻點頭直呼好吃；「蟹膏跟海膽兩個口感差不多，搭配蟹肉碎，味道更豐富、濃郁！」海味十足的甲羅燒，更讓Fred心甘情願被俘虜。

▲▼ 月夜岩 。（圖／記者劉亮亨攝）
▲蟹腳刺身的Q彈口感和鮮甜滋味，讓不吃海鮮的Fred也讚不絕口！（圖／記者劉亮亨攝）

月夜岩目前提供兩種套餐，分別是3600元的「蟹懷石」，以及7200元的「活體蟹懷石」；其中「活體蟹懷石」主打一蟹多吃，做工繁複得由料理長福島隆史親自料理，所以每日僅限量一到兩組。為了歡慶開幕，即日起到2/28，店內全品項都有8折優惠，喜愛蟹料理的老饕們千萬別錯過！

ET快訊
蕭敬騰撩到理科太太！她全程少女甜笑…面癱症一秒痊癒
吃到「檳榔王」痛苦倒地！桃園男搶救半小時不治
Tony帶兒去美國…隋棠不捨送機！Max一轉身網笑了

關鍵字：月夜岩,型男主廚,Fred,活體蟹,鱈場蟹,螃蟹控,饕客,海鮮,美食,懷石料理,日本,職人精神,刺身,碳烤,甲羅燒,開幕,優惠

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

露營＆野餐新手入門進階必看　各種風格一次擁有

睜大你的眼！縮小版《灌籃高手》喚起漫畫迷青春熱血回憶

泰國人氣火烤料理台灣也吃得到　Meatlicious主廚團隊2/21客座晶華

隱藏台北巷弄眷村菜　老饕必點銷魂水煮牛肉麵、熗鍋麵

老街留給觀光客！淡水在地人吃的美食大蒐羅

雨遮不計坪坪數好實在　潤泰奇岩熱銷倒數

一蟹多吃嚐盡鮮美！跟著型男主廚Fred直擊全台唯一「活體蟹懷石」

地表最強「牛肉乾」！宮廷風和牛肉乾送禮　網友驚呆：太奢華

打敗補班大魔王！星巴克買1送1、全聯連7天只要11元　14家優惠懶人包

2018泡麵王在此！玉山茅台酒與麻辣完美結合！ 「台酒麻辣酒香豚肉麵」搶市

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

脫了！李沛旭大露「國際級美背」　蔡淑臻一旁當POSE指導XDD

衝上台搶吉他嗆：不給志賢面子　官員醉後耍官威觀光局記兩過

尾牙拚了！台積電員工剃張董頭　網友讚超強馬屁：這年終不得了

雨遮不計坪坪數好實在　潤泰奇岩熱銷倒數

一蟹多吃嚐盡鮮美！跟著型男主廚Fred直擊全台唯一「活體蟹懷石」

地表最強「牛肉乾」！宮廷風和牛肉乾送禮　網友驚呆：太奢華

打敗補班大魔王！星巴克買1送1、全聯連7天只要11元　14家優惠懶人包

2018泡麵王在此！玉山茅台酒與麻辣完美結合！ 「台酒麻辣酒香豚肉麵」搶市

SOGO用1千抽7萬元黃金　新光三越大獎機率15%　2019百貨福袋拚了

【廣編】豬事大吉開桃花！掌握黃金三角：亮度、濕度、咕溜度

老闆娘～辣呢？網購族最愛9款人氣辣椒醬　買起來加到爽

東森購物、雲林產地連線開賣　過年吃西螺黃金米

只要花595元！就有機會去泰國玩　買越多中獎機率越高

因為通訊軟體！劉雨柔爆前男友「拿剪刀架她脖子」飆罵

12星座1月愛情運勢！射手感情運大旺、巨蟹辛苦卻因此成長

白河警辦小小警察新體驗　教幼童遵守交通

高鐵、開車樣樣try！林佳龍曝「台中通勤族」心境：別覺得奇怪

澳網／瑞士特快車橫掃第三輪　生涯17度叩關16強

10個月嬰兒「嘴裡全是廚餘餿水」慘送命！　全因為媽媽這個「致命疏忽」

中職／征服你的味蕾！Lamigo耳掛式咖啡登場

史密斯兜售風波　獨行俠首選是將他留下

喝花酒指名大奶妹無套硬上還辯工程界慣例　判囚12年半

五六七八年級生尾牙最愛藝人大公開　五月天「十連霸」奪下團體寶座

消費熱門新聞

補班咖啡買1送1！14家優惠懶..

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

星巴克聯名Stanley簡約白..

大陸iPhone狂降近7千

最燒腦福袋！爽抽2房1廳加車位

2018泡麵王在此　台酒麻辣酒..

童話小鎮登陸高雄千朵鬱金香綻放

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

永和首間影院　比漾廣場年後登場

超商又有奶茶新品！小7第2杯半..

地表最狂牛肉乾！網友驚：太奢華

早吃完！好市多麻辣鍋竟過期1年

百貨福袋SOGO用1千拚7萬大..

星巴克西雅圖買1送1　全家買5..

更多熱門

相關新聞

搶爭取CPTPP門票　政府盼跟禁日核食脫鉤

CPTPP去年底開始生效，後天（19日）將舉行首次的部長級會議，但由於我國去年公投反對日本核災食品進口，引起後續日本多次表達不滿，甚至放話說台灣無法加入，經濟部說，會再跟外交部討論溝通，外交部則說，希望日本食品進口問題與台灣加入CPTPP「脫鉤處理」。

南紡購物中心　庫柏力克熊大展登場

2018中俄貿易額3兆元　俄外長：遠未達極限

哈日族注意！前日銀首席經濟學家預測　日圓今年恐飆升36%

亞足賽想念VAR　敘利亞阿曼吞悶虧

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下車傻住

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

母逼「三太子割肉還親」！桃園童拿刀自割　

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

屬「豬」或姓「朱」有好康

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

Tony帶兒去美國　隋棠不捨送機

STUDIO A i8手機不用一萬

即／國3凌晨重大車禍！3車追撞全線封閉

館長合照正妹女警！手臂和頭圍一樣粗

王嘉爾鞠躬10次道歉！親認毀約內幕

剝玉米驚見灰白色膿包　內行人大讚

蔡英文突襲西門町　點滷味秒被讚

李沛旭脫外套⋯蔡淑臻深V也輸了

她深夜下班沒半通阿嬤未接來電！萬人哭慘

更多

最夯影音

更多

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面