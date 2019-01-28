最潮唐人街、最萌旋轉豬仔！「玩轉金豬年」必拍打卡熱點搶先看

▲華泰名品城推出為期46天的「華泰唐人街」，讓你不用出國就能感受到異國年節氣氛；還有全台首創的「旋轉豬仔樂園」日拍夜拍都有FU也成為打卡熱點！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

農曆新年即將到來，長達9天的連假，你安排好行程了嗎？如果沒有計劃出國的話，不妨來GLORIA OUTLETS華泰名品城逛逛吧！為期46天的新春檔期「華泰唐人街」已經熱鬧展開，讓你不用出國就能感受到異國年節氛圍。



▲為期46天的新春檔期「華泰唐人街」已經熱鬧展開。（圖／記者吳杰澄攝）

在第一廣場能看到紐約地標自由女神，大玩Cosplay化身為金髮尤物，還應景地牽起金豬；另一邊則是模仿披頭四的潮豬們，排排走帥氣壓馬路，趣味翻玩經典畫面；還有英倫電話亭、路標等歐美街景元素也被搬來，眼前滿滿異國景致，但抬頭一看卻見大紅燈籠高掛，中西合璧的唐人街，讓你彷彿置身國外超好拍！



▲華泰名品城大玩"翻玩哏"，趣味打造中西合璧的唐人街。（圖／記者吳杰澄攝）

第二廣場則有全台首創的「旋轉豬仔樂園」，能360度玩轉互動，色彩繽紛、充滿童趣，但到了晚間打上燈光，在鏡面折射下，又搖身一變成為搖滾舞台，日夜兩種不同風格，能拍出截然不同的FU，噱頭十足，吸引不少親子檔和網美前來搶拍！

▲▼全台首創的「旋轉豬仔樂園」日拍夜拍都有FU，成為打卡熱點。（圖／記者吳杰澄攝）

當然來到華泰名品城，不能錯過的還有撿便宜！從各大服飾品牌、精品包款、經典鞋款到飾品配件等熱賣單品，全面最低2折起，讓你過年穿新衣戴新帽，不怕荷包大失血。

▲▼全面最低2折起，讓你新年換新裝，不怕荷包大失血。（圖／記者吳杰澄攝）

不只好買、好逛又好拍，華泰名品城初一到初六還有「年節大遊行」，每天下午2點和4點都能捕捉到金龍追逐金豬的可愛畫面，現場更有財神爺發送每日限量300份的發財金與糖果 讓你沾沾喜氣！濃濃年味，絕對是一家大小走春的好選擇。