地景藝術家林舜龍播夢種籽　大栗「種籽」降落彰化永靖

▲地景藝術大師林舜龍到永靖鄉「播夢種籽」，打造專屬「種籽迷宮」，不但能看、能摸，還能玩。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／彰化採訪報導

「這顆巨型栗子，就是外面松鼠抱著那個栗子的媽媽，所以裡面是個包容的，一個很大的空間，一個神聖的空間，就像媽媽的肚子一樣。」親自導覽、認真解說，他是國際地景藝術大師林舜龍，此次受邀為彰化永靖鄉，打造了專屬的「種籽迷宮」，不但能看、能觸摸，還能走入其中互動。



▲林舜龍為永靖鄉打造專屬「種籽迷宮」，能看、能摸，也能玩！（圖／記者吳杰澄攝）

「種籽迷宮」是由數千片木片及竹枝構成，轉幾個彎走進大栗種籽，裡頭藏有許多孩子們的創作，以及一條從頂端垂掛下來的粗麻繩，「這條繩子功能上來講，是可以盪鞦韆，另外一個意象，其實就是媽媽的臍帶。」林舜龍表示，他的作品大部分都有很大的空間，小朋友能夠在裡面互動，因為孩子們的存在能讓藝術品更光彩。



▲從「種籽」內部頂端垂掛下來的粗麻繩，可以讓小朋友玩盪鞦韆。（圖／記者吳杰澄攝）

深耕永靖21年的頂新和德文教基金會，有感於城鄉的差距，永靖也面臨了教育資源分配不均的問題，藉由永靖國小120年校慶，特別出資修建嵩高樓，並邀請地景藝術家林舜龍老師，協助鄉里藝術扎根，舉辦「播夢種籽」系列活動，由10多場美學工坊開始，帶領數百位孩童、家長共同創作陶風鈴、植物拓染以及鳥籠和竹燈籠，讓藝術進入日常生活。頂新和德文教基金會副執行長黃宏仁表示：「我們邀請了多位在地藝術家與外地的手工藝老師，因為美是要讓你去感受、讓你去接觸的，透過這些活動，我們希望孩子們能夠勇敢的去表達他看到的，跟把他內心美麗的種籽散放出來。」

▲▼數百位孩童、家長共同創作的竹燈籠、植物拓染，也成為地景藝術的一部分。（圖／記者吳杰澄攝）

在街道家具的築夢工坊裡，看見了孩子奇想的說故事能耐；跨越中山路段的永靖天橋，也由孩童親手漆上屬於家鄉的美麗顏色；永靖街65號老宅則被改造成「播夢藝廊」，以草木見生為主題，提供觀者用不同的角度欣賞植栽。一系列的美學實驗計畫，讓一向平靜的永靖鄉，變得不一樣了！黃宏仁也強調，明年開始將為孩子的美學教育，展開一連串活動，希望他們能把在苗木之鄉，看到的美麗景象呈現出來，然後比城市的孩子更有競爭力。

▲▼街道家具充滿童心想像，看見了孩子奇想的說故事能耐(上圖)；跨越中山路段的永靖天橋，也由孩童親手漆上屬於家鄉的美麗顏色(下圖)。（圖／記者吳杰澄攝）

逛迷宮、覽種籽，走老街、尋彩繪、觀苗圃，為期3個月的「美麗永靖 播夢種籽」活動內容豐富多元，還有導覽地圖能免費索取，讓你跟著達拉松鼠一起玩出永靖之美。

▼「美麗永靖 播夢種籽」活動內容豐富多元，還有導覽地圖能免費索取。（圖／記者吳杰澄攝）



