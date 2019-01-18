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別讓照顧者不開心！過年返鄉這6大類「爆炸句型」千萬別說

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生活中心／綜合報導

農曆春節返鄉過年，親朋好友聚在一起吃團圓飯，原本是件幸福又開心的事，但小心你一句不經意的話，可能引爆家庭照顧者累積已久的壓力鍋，讓歡樂氣氛瞬間降到冰點。

▲別讓照顧者不開心。（圖／翻攝自中華民國家庭照顧者關懷總會）
▲全台有76萬名失能、失智老人及身心障礙者，半數以上仰賴家人獨力照顧。（圖／翻攝自中華民國家庭照顧者關懷總會）

中華民國家庭照顧者關懷總會表示，全國有76萬名失能、失智老人及身心障礙者，半數以上仰賴家人獨力照顧，而且平均一段照顧時間9.9年，家庭照顧者長期身體勞累、社交中斷、離職照顧、沒有家人替手等委屈，心中早就累積焦慮、擔憂、挫折、生氣、委屈、罪惡感、孤單、哀傷、無力感、憂鬱等複雜情緒。

▲別讓照顧者不開心。（圖／翻攝自中華民國家庭照顧者關懷總會）
▲別讓家庭照顧者心更累！家總籲避免「6大類爆炸句」。（圖／翻攝自中華民國家庭照顧者關懷總會）

家總理事長郭慈安分析，平時家人分居各地，春節團聚拉近距離、相處時間更長，摩擦機會反而變大，一旦說錯話誤觸地雷，很容易讓照顧者理智線瞬間斷裂。家總整理出6大類最常發生的「爆炸句」類型，呼籲民眾注意措辭語氣。

1. 質疑照顧品質

典型對話有：「怎麼顧的？媽媽怎麼會跌倒？」「怎麼給爸爸吃這麼差？他都變瘦了！」

2. 貶抑照顧價值

典型對話有：「你都在家不用上班，真幸福！」「你在家時間很多，可以打掃一下家裡，太亂了！」

3. 有錢就是大爺

典型對話有：「每個月都給你錢，還照顧成這樣，錢都花去哪？」「我出錢，就是要你陪他！」

4. 出一張嘴

典型對話有：「你應該多推媽去公園散散步，多曬點太陽！」「這樣吃營養怎麼夠，多去買點牛肉啊？」

5. 否定照顧者判斷

典型對話有：「爸爸看起來很好呀，哪有生病？你為什麼說得這麼誇張！」「我跟她講話都很正常，哪有失智？」

6. 拒絕照顧者訴苦

典型對話有：「不是有外勞幫忙嗎？你怎麼這麼多牢騷！」「回來都聽你講這些，我都不想回來了！」

▲別讓照顧者不開心。（圖／翻攝自中華民國家庭照顧者關懷總會）
▲家總呼籲：新春多說三句好話，並替手照顧讓家人喘息。（圖／翻攝自中華民國家庭照顧者關懷總會）

春節假期是一般人休假喘息時間，但對家庭照顧者而言，一則因長照服務變動影響平日照顧規律，二則接待其他家人返鄉過年，勞力勞心反而更累。郭慈安認為，家庭照顧者已經很拚，別再叫他們加油，建議其他家人常把「辛苦了！謝謝你！換你休息！」三句好話掛在嘴邊，讓照顧者感覺辛苦被看見、努力被肯定，而且不只動口還要動手，實際替手照顧工作，讓家庭照顧者也能好好休息、喘口氣。

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關鍵字：中華民國家庭照顧者總會,家庭照顧者,長照2.0照顧服務,喘息服務,爆炸句,春節,過年,返鄉

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