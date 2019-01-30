朱立倫曾拒「借將」　李四川：韓國瑜2特質更勝藍太陽們





▲韓國瑜認為李四川來自南部，非常接地氣 。（圖／韓國瑜陣營提供）



政治中心／綜合報導



高雄市長韓國瑜在九合一選舉掀起「韓流」，從新北市「借將」且具有工務專長、出身黨務與公務體系的副市長李四川，與韓意外「互補」合拍。在李四川眼中，韓國瑜至少有兩大特點更勝國民黨「太陽們」。

《上報》報導，李四川曾和友人說，韓為人坦率、好相處，有任何問題都可討論，取得共識後就充分授權，不會拘泥小節。他在韓國瑜身上，看到有兩大特質有別於傳統國民黨政治人物及黨內「太陽」們：一是韓「不怕犯錯」，敢於鼓勵同仁創新實行夢想；二是韓「不怕批評」，有錯就改、對的事情就堅持下去，正面回應問題不會閃躲。

報導稱，李四川認為，這兩大特質恐怕也正是「韓流效應」之所以能夠席捲全台，捲起政壇千堆雪的重大因素。

此外，報導指出，韓國瑜找上李四川時，備戰2020的朱立倫第一時間持反對意見。但李動之以情，直指韓國瑜離開政壇已久，沒有任何班底或人馬，國民黨的大人們都不應該置身事外，必須幫韓穩住市政，否則一旦「韓流」提前破滅，國民黨也不用妄想2020年大選重返執政。

據報導，朱立倫忍痛「割愛」放人，朱、李此後未有進一步聯繫，直到上週五裕隆集團前董事長嚴凱泰追思音樂會，朱對老部屬李四川僅禮貌性握手致意，並未多說什麼；同場出席的前總統馬英九夫人周美青一見到李四川，隨即向李加油打氣，稱讚李在高雄做得很好，盼他加油。