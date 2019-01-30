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23歲嫩妻素顏參加聚會　惡老公暴怒「安全帽狂K臉」喊：丟臉！

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▲▼家暴,暴力,受虐,性侵,昏迷,下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲ 23歲女子隱忍家暴多年。（圖／翻攝pixabay）

國際中心／綜合報導

印尼一名女子長期以來遭受丈夫家暴，都選擇隱忍，沒想到丈夫連他人眼光都不顧，只因帶她一同參加聚會時，發現她沒有化妝，覺得「很丟臉」，就在大街上瘋狂施暴，讓她再也忍不住，向警方報案，事情才終於曝光。

馬來西亞媒體WORLD OF BUZZ報導，31歲男子古邁迪（Akhmad Khumaidi）平時在家就經常對23歲的年輕妻子瑪（Ma）惡言相向，動不動就拳打腳踢。瑪雖然因此遭受身心靈的傷害，為了維持婚姻生活，還是一聲不吭的選擇忍耐，直到一起關鍵性事件讓她決定反抗。

瑪24日和丈夫一同參加一場聚餐，沒想到古邁迪卻不斷批評她的穿著和長相。瑪一向喜歡樸素的打扮，當天也僅穿著淡雅的服裝、脂粉未施。但古邁迪看不慣她素顏出場，對她大吼，「怎麼可以這樣就來了？有夠丟臉！」接著就在人人可見的大街上對她施暴，抬起膝蓋撞向瑪的腰部，再用手中的安全帽狂揍她的臉。

在丈夫的暴行之下，瑪開始流鼻血，左邊眉骨、鼻子和眼睛都留下明顯的傷痕。她害怕自己有天會被丈夫殺死，再加上長久以來的憤怒之情，讓她終於決定報案，向丈夫提告。警方目前依暴行罪嫌對古邁迪展開調查，若罪名成立，最高可處5年徒刑。

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