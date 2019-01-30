菲律賓清真寺遭「丟手榴彈攻擊」　2穆斯林睡覺被炸死、4人受傷

▲三寶顏市的一處清真寺遭炸彈攻擊。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

菲律賓民答那峨島三寶顏（Zamboanga）市的一處清真寺在當地時間30日午夜12點20分遭到攻擊，一枚手榴彈在寺內引爆，造成兩人死亡，4人受傷，但目前未有任何團體宣稱犯案。3天前，附近的蘇祿省（Sulu）教堂才發生2起連環爆炸，造成27人死亡。



當地媒體報導，一枚手榴彈被丟進三寶顏的一處清真寺內，直接爆炸，造成兩人死亡。警方提到，一名身分還未確認的嫌犯附近的路燈關掉，然後投擲手榴彈，當時一名穆斯林領袖正在裡面睡覺，不幸被炸死，2名死者分別為46和47歲的男子。目前還未有任何團體聲稱犯案，也還無法確認動機。

警方到場後發現一個插銷，研判武器為比利時製的「PRB 423手榴彈」。民答那峨穆斯林自治區區長哈塔瑪（Mujiv Hataman）強力譴責這起針對清真寺的攻擊，「這種褻瀆神明式的謀殺完全無法原諒，攻擊這些正在禱告的人，完全是懦弱和褻瀆的表現，我們呼籲不管什麼信仰的人，都一起為和平祈禱」。

由於3天前才剛發生大規模的天主教堂爆炸事件，引起高度關注，三寶顏半島區域警長李庫柏（Emmanuel Luis Licup）表示，現在還沒有任何證據證明，這兩起事件有關連。目前警方已經全面戒備，在城市多個出入口都設有檢查哨。

在3天前，蘇祿省的天主教霍洛大教堂（Jolo cathedral）發生2起連環爆炸事件，由於當時正值週日彌撒期間，許多信徒聚集在教堂裡面，最後造成27人死亡，近70人受傷。外媒報導，蘇祿省長期以來一直受到武裝恐怖組織「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）騷擾，但目前尚未有組織聲稱發動攻擊。

菲律賓才剛舉辦公投，通過廢除現有「民答那峨島穆斯林自治區」（ARMM），改成立「穆斯林民答那峨莫洛國自治區」（BARMM）， 雖然大多數穆斯林地區都同意重設自治區，但蘇祿省公投結果顯示，有15萬人不同意，外界推測，可能是穆斯林武裝份子不滿公投結果而報復，但詳情仍需等待菲國官方調查。