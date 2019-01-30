家暴導火線！唐鳳爆餵毛小孩「髒水霉食」　稱「實驗觀察」女友氣炸

▲唐鳳。（資料照／記者張一中攝）

政治中心／綜合報導

行政院政務委員唐鳳日前遭爆咬打交往逾10年的女友，對方已於去年底提告傷害，此案進入司法程序。唐鳳與女友一起養了2隻貓7隻狗，不過如今爆出唐鳳對待寵物不友善，導致兩人多次爭吵，埋下家暴的導火線。

根據30日出版的《周刊王》報導，女友發現唐鳳餵食毛小孩喝髒水、吃發霉食物，但唐鳳回她「想要進行一個『觀察動物遭受不平等待遇會產生何種反應』的研究」，讓女友氣得抓狂，兩人為此多次起衝除，家暴的導火線並非「搶手機」起爭執，而是唐鳳對寵物做出「不當行為」。

報導指出，女友在去年5月20日看到唐鳳手腕戴著她沒見過的3C產品，懷疑他又在進行「動物觀察行為」，雙方在爭執中出手，唐鳳在爭吵中咬傷女友脖子與腳部，女友當天馬上到醫院驗傷，本來想要提告，但經過幾名民進黨長輩級人物相勸，雖然當下忍住心中的不滿，不過仍在去年12月間告訴期最後一天提供檢警一段影片，提告家暴。

此外，傳出唐鳳未入閣前因創業壓力引起失眠 ，因此固定看診服藥控制情緒問題，但入閣後怕影響到外界觀感，就自行到藥房買藥，女友認為他情緒控管變得比較差，曾建議唐鳳就醫，不過唐鳳並未就醫。

對此，唐鳳表示，近日外界諸多揣測，多有不實之處，且與公共領域無涉，因此不予回應。