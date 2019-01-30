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2019台灣經濟危機重重　陸學者柳英：「蘋果經濟」帶動力下降

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▲大陸民眾11日仍能在蘋果專賣店買到舊款手機。（圖／CFP）

▲陸學者認為蘋果銷售下跌，將衝擊台灣代工廠。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

針對台灣今年經濟發展主要風險，大陸社科院台研所學者柳英發文指出，2019年全球主要經濟體難以維繫近兩年來的經濟復甦景象，面臨嚴峻經濟下行風險，在大環境影響下，台灣經濟發展也面臨諸多壓力。除了兩岸冷對抗加劇會帶來影響，「蘋果經濟」帶動力的下降也會衝擊台灣經濟增長。

中國社科院為官方智庫，發文的柳英是台灣研究所經濟研究室副主任，他在投書《中國台灣網》的文章中，以上下兩篇分析台灣去年的經濟形勢與今年度發展展望。

柳英提到，台灣今年經濟發展面臨五大風險點，首先是「全球經濟復甦觸頂」，他認為這段全球經濟上行短週期中，台灣經濟也出現復甦跡象，GDP增長率從2016年第一季度的-0.14%逐漸攀升，2017年第4季度達到本輪復蘇的高點3.48%。

但整體看，台經濟增長速度明顯低於全球經濟增長平均值以及亞洲經濟平均水平，呈現「平庸復甦」態勢。2019年全球經濟下行將給台灣經濟帶來負面影響。

此外，「中美貿易摩擦陰影未散」、「中美科技博弈越演越烈」也都會對台灣經濟造成衝擊。而「蘋果經濟帶動力下降」也成為台灣經濟成長的影響因素。柳英指出，台灣產業高度依賴蘋果公司，上市櫃公司中「蘋果概念」股市值佔比高達25%，據高盛推估，來自於蘋果公司的營業收入在鴻海（45.2%）、廣達（62.0%）、和碩（61.4%）、台積電（17.2%）、仁寶（18.8%）等台企中佔據重要份量。

然而，去年下半年起，隨著全球智能手機市場飽和，蘋果出貨量普遍下降，再加上大陸華為等品牌快速崛起，擠壓蘋果市場空間，近期蘋果公司再度下調三款新手機的產量，預計2019年第一季度的產量將比計劃減少約10%，已經是過去兩個月來第二次要求供應商縮減產量。

▲▼習近平、蔡英文。（組合圖／路透、ETtoday資料照）

▲九合一選後，兩岸角力加劇。（組合圖／路透、ETtoday資料照）

第五個風險點則是「兩岸冷對抗加劇」。他認為，隨著選舉年臨近，民進黨再次將意識形態置於首位，意圖通過反對大陸、貼靠美國重新凝聚選民基礎。兩岸關係衝突不斷上升，將對企業貿易、投資產生重要影響。

隨著大選臨近，蔡對美配合將更為積極，成為阻礙台經濟發展的隱憂。而九合一選後，民眾要求拼經濟的意願高漲，藍營執政縣市首長意圖推動兩岸城市交流，為基層經濟注入活水，也成為今年台經濟增長的可能亮點。

但柳英也強調，民進黨對兩岸交流、交往的掣肘不見停止，陸資入台、兩岸港口、城市群合作恐仍面臨較大障礙。在諸多風險壓力下，台灣經濟將繼續維持低速增長態勢。

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關鍵字：台灣經濟,柳英,中國台灣網,社科院,特派現場

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