台500萬上班族薪資低於平均值　陸學者：問題難解

▲中美貿易摩擦在去年下半年影響台灣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾俊豪／綜合報導

回顧2018年台灣經濟形勢，中國社會科學研究院學者柳英發文指出，在全球經濟復甦及兩岸經貿帶動下，台灣經濟在去年上半年表現出「溫和復甦跡象」，但下半年受到中美貿易摩擦影響，經濟總體呈現乏力增長。其中，實質薪資增長停滯，高達66.28%的上班族（約500萬人）達不到平均薪資水平，結構性問題難解。

中國社科院為官方智庫，發文的柳英是台灣研究所經濟研究室副主任，他在投書《中國台灣網》的文章裡回顧去年台灣的經濟形勢。

文章提到，2018年台灣全年GDP增速2.66%，低於前年的2.83%，總額5934.94億美元，人均GDP為25148美元。從各季度的增長率來看，上半年台灣的GDP增長勢頭較好，第一、二季度分別達到3.15%及3.29%的增速，與前兩年「保1」、「保2」相比呈現出積極增長態勢；但下半年台灣經濟增速下滑，第三、四季度分別僅為2.27%及2.02%（預測值）。

文章引述IHS Markit 10月預測數據，全球經濟GDP增長率為3.2%，台灣（2.74%）略高於韓國（2.73%），但低於香港（3.5%）、新加坡（3%）。顯示全球經濟環境優良時，台灣經濟復甦勢頭無法跟上全球大勢；但全球經濟一旦下滑，台灣首先受到衝擊，反映出「整體經濟的結構性問題愈發嚴重」。

除了經濟環境，該學者也點出台灣的低薪問題。柳英指出，去年台灣薪資水準雖有小幅調整，但結構性問題仍然存在。首先，整體「長期低薪」態勢沒有改變，2018年1至11月，台灣工業及服務業全體受僱員工平均經常性薪資為40939億元新台幣，同比增長2.61%。但實質經常性薪資38179元新台幣，依然沒有超過2001年同期38320元新台幣的水平，顯示「連續17年停滯增長」。

▲陸學者關注台灣低薪情況。（圖／記者李毓康攝）

文章引用主計總處《2017年工業及服務業受雇人員工全年薪資中位數及分布結果》數據，顯示受雇者年薪平均為新台幣60萬元，年薪中位數則為47萬元新台幣，兩者之間的差距由2012年的11.1萬元上升至2017年的13萬新台幣。

此差距倍數由2.28倍上升至2.32倍，不僅創下近6年來的新高，也顯示高達66.28%的上班族（約500萬人）每月領到的薪水，遠遠達不到平均薪資水平。在整體經濟成長停滯、薪資凍漲的情況下，造成台灣的貧富差距逐漸擴大。

此外，文章還提到中美貿易摩擦的效應，2018年上半年，台商對中美貿易摩擦走向仍較為樂觀。但第三季度開始，大陸台商受到「搶單效應」影響，反而加快生產節奏，只為了爭取在年底將產品輸入美國，進而帶動自台灣地區零組件的採購量。

然而，11月廠商悲觀情緒加重，當月台整體對外出口跌幅為3.4%，對大陸出口跌幅為8%。12月對大陸出口跌幅進一步擴大為-9.9%，對東盟（-12.6%）出口也出現下滑，但對日本（+6.3%）、美國（+13.4%）、歐洲（5.6%）均出現上漲。