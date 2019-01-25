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四年半拚上座艙長　大陸同事眼中的黃佳瑩「很嗲、有效率」

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▲黃佳瑩是大陸首批台籍座艙長之一。（圖／記者魏有德攝）

▲黃佳瑩是大陸首批台籍座艙長之一。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海採訪報導

兩岸政治關係急凍，民間活動則持續火熱，受到關注。兩岸春節包機疏運啟動，大陸春秋航空首批台籍座艙長之一的黃佳瑩25日率領空服組員，搭上浦東飛往高雄的航班，吸引大批陸媒報導。首次以座艙長身分執行任務的黃佳瑩表示，春運航班量、客座率都會增加，要顧慮的方面較多，時間點掌握就變得很重要。

黃佳瑩進入春秋航空4年，2018年6月晉升座艙長，每年春運期間都會留在公司出勤，今年也是她擔任座艙長職務碰到的第一個春運。她提到，座艙長在執行飛航任務前要做足功課，因應不同的飛行任務，得鉅細靡遺提醒空服組員飛航時的注意事項，才能確保飛行安全及掌握時間，壓力會比較大。

▲上海浦東機場前往高雄的春節返鄉旅客。（圖／旅客提供）

▲上海浦東機場前往高雄的春節返鄉旅客。（圖／旅客提供）

去年春運時，黃佳瑩還是一般的空服員，她想起在除夕夜的航班上看到一對老夫婦，揹著沉重的袋子，裡面裝著滿滿的紅棗，代表著歸鄉人無論多麼辛苦都要把最好的東西帶回家裡團圓。

對服務業而言，黃佳瑩把跟家人團聚的時間留給歸鄉的旅客，她提到，雖然自己不能回家，但是看到像自己一樣都是在外地打拼的旅客，可以平安地將他們送回家，是這份工作最有成就感的地方。

▲與黃佳瑩一同飛往高雄的春秋航空空服員王嘉玲。（圖／記者魏有德攝）

▲與黃佳瑩一同飛往高雄的春秋航空空服員王嘉玲。（圖／記者魏有德攝）

與黃佳瑩同班機的大陸空服員王嘉玲表示，台灣空服員說話聲音很嗲、很溫柔，做事也很細心、有效率，能在同一航班服務很開心。

▲黃佳瑩擔任座艙長首場春運任務，順利抵達高雄小港機場。（圖／旅客提供）

▲黃佳瑩擔任座艙長首場春運任務，順利抵達高雄小港機場。（圖／旅客提供）

春秋航空人力資源部總經理肖飛則提到，今年3月第二批台灣空服員也將符合晉升座艙長的資格，未來除了空服員的招聘，也將在暑期招收實習生，更計畫研擬更多適合的職務，提供有興趣的台灣民眾應聘。
 

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