兩岸528班機投入春節疏運　陸春秋航空：售票已逾八成

▲大陸春運啟動，浙江義烏車站廣場擠滿民眾等待回家過年。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海採訪報導

大陸春節運輸被評為「人類年度最大遷徙行為」，2019年兩岸春節加班機22日也正式啟動，加速疏運台灣民眾返鄉過年。截至目前為止，兩岸春節加班機，包括國籍航空共3家109班，陸籍航空共8家419班，一共528班加班機投入營運。大陸春秋航空表示，旅客購票情況相當不錯，目前已售出八成以上機位。

▲春秋航空率先推出2019年春節加班機規劃。（圖／翻攝大陸網站）

據了解，春秋航空2019年春運兩岸包機將增加上海浦東至台北、高雄共33班往返航程。大陸首批台籍座艙長之一的黃佳瑩25日也率領團隊執行上海浦東至高雄的來回航班。春秋航空客艙部總經理韓永春表示，為了讓搭乘兩岸包機的乘客更有親切感，契合兩岸一家親的主題，會讓更多台籍空服員投入兩岸包機的航程中。

大陸東方航空是第一家執行兩岸直航常態包機，並在台設立辦事處的大陸航空公司。東航2019年春節加班機共申請220班往返航程，主要航點包括上海、南京、合肥、常州往返台北及南京往返高雄，均是台灣民眾和大陸遊客集中出行的重點區域。

▲春秋航空客艙部總經理韓永春。（圖／記者魏有德攝）

除了航空運輸外，兩岸「小三通」也開啟「海上春運」模式。從泉州、廈門出發前往金門的兩條航線，春節客運量逐年攀升，對此，兩條航線均以增班因應。負責廈金航線的元翔（廈門）海岸有限公司負責人表示，客流高峰期每天出境人數約3000人，流量最大會落在春節前5至7天。

泉州海事局副局長張志堅則提到，相關部門已提前為航行泉州、金門間的「百麗」輪和「八方」輪進行全面安全檢查，保障泉金航線在「春運」期間平穩運行。

