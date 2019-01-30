全台第1位刮刮樂2獎　200萬元＋賓士車首位得主台南強運誕生！

記者林悅／台南報導

台灣彩券公司推出春節限量發行刮刮樂「2000萬超級紅包」，全台第1位「200萬元加賓士車」2獎得主，在台南強運誕生！台彩總經理蔡國基，1月30日上午赴「總盈彩券行」向彩券經銷商李小姐道賀。蔡國基總經理指出，他特來恭喜投注站及得獎人，目前還有4個2獎名額，歡迎把握難得的機會，刮出好運發大財。

▲台灣彩券公司推出春節限量發行的刮刮樂「2000萬超級紅包」，全台第1位刮中2獎「200萬元加賓士車」獎項，在台南強運誕生，總經理蔡國基（左），親赴「總盈彩券行」向彩券經銷商李小姐道賀。（圖／記者林悅攝，下同）

台灣彩券公司2019年1月3日推出春節限量發行的刮刮樂「2000萬超級紅包」，除了頭獎新台幣2000萬元多達3個外，更首次推出獎金加商品的2獎「200萬元加賓士車」獎項，共有5個名額，成功帶動市場話題和銷售，上市一週就已接近完銷，全台第一個「200萬元加賓士車」獎項也於台南市刮出。

▲▼台灣彩券公司總經理蔡國基，30日上午赴「總盈彩券行」向彩券經銷商李小姐道賀，致贈香蕉、菜頭及鳳梨，象徵「招頭彩來」及展示得獎憑證影本，說明得獎憑證號碼，證實其真實性。

根據「總盈彩券行」代理人李佩蘭表示，刮出大獎的客人是一位身形瘦小、年約50多歲的中年婦女，是店裡的常客，常常會買300元以上的刮刮樂帶回家刮，中獎了再回來彩券行加碼購買，最近因接近農曆春節想要討個好財運，比較常買面額500元以上的刮刮樂，心願是刮100萬元。

這位幸運的得獎人是先買了一張「2000萬超級紅包」刮刮樂，刮中獎金1000元，於是她便用這個獎金再買一張刮刮樂，第二張又中2000元，於是再次回到彩券行換一張回家刮，第三張刮中「200萬元加賓士車」。刮獎當下，中獎人重複看了很多次刮刮樂上的數字和車子圖案，一直不敢相信真的中獎，緊張的一直發抖，趕快叫兒子陪她去投注站確認，因為獎項很大，所以沿路緊抓著彩券、深怕會被搶或是掉了！

她到投注站讓經銷商確認後，發現真的是刮中「200萬元加賓士車」，店員也跟著一起開心的向他們恭喜，這對母子幾乎是邊發抖、邊開心地尖叫，媽媽當場直接說：「車子給你，以後我就可以搭你開的賓士車四處遊玩了！」。

台灣彩券公司總經理蔡國基說，刮刮樂「2000萬超級紅包」除頭獎2000萬元外，提供5個「200萬元加賓士車」獎項，目前已經刮出1個，還有4個獲得200萬元並成為賓士車主的機會，而3獎100萬元獎項共有300個，目前已刮出20個，還有280個100萬等著彩迷帶回家。蔡國基總經理籲請民眾，一定要把握金豬年開運好時機，買刮刮樂做公益、兼發財。

台灣彩券公司指出，民眾每買一張刮刮樂，都可以發揮公益彩券愛心助人的本質，邀請大家一起「買彩券、做公益、積功德」。彩迷若想了解更多相關訊息，可至台灣彩券公司網站（www.taiwanlottery.com.tw）點選「熱賣中刮刮樂」及新聞專區內之「公告事項」查詢。