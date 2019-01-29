男老師迷戀學生媽媽！「馬拉松瘋狂%%」開房+車震1年至少200次

▲男老師車震學生媽媽。（圖／達志／示意圖）

社會中心／台北報導

台北市一名國小林姓男老師喜歡班上一名學生的張姓人母，瘋狂追求張女，一年內至少發生了200多次激情互動，直到張女的鹹溼對話如「馬拉松瘋狂做愛」等被發現，張夫向林老師求償200萬元。台北地院認為，林男相姦罪犯行明確，判賠60萬元。

根據《蘋果日報》報導，今年56歲的林男是張女長子的班導師，林男在2014年8月傳LINE指出，因為和自己的太太感情不好，頻頻向張女表達愛意，在他送進妻子住院開刀後，還開車接張女至永和汽車旅館發生第一次性行為，之後，只要林男有空，就會接張女開房間，或是直接在車上震，一年內兩人發生性行為的次數超過200多次。

報導指出，兩人透過通訊軟體「Hang out」傳訊，直到2015年9月，張女出國旅遊，張夫發現通訊軟體的對話視窗，驚見張女和林男大量的鹹溼訊息，包括看到林男寫：「想你想到睡不著，咱們的馬拉松瘋狂做愛床，還有發抖浴室。」

法官認為，雖然林男辯張女的自白空口無憑，但由於內容陳述的時間地點和情景，詳細到若不是兩人密切交往，很難憑空想像，加上張女為他人配偶，實在不必虛構與他人通姦的故事，雖然無法證明兩人發生性關係，但通訊軟體的「情意」已經超過一般朋友相處的界線，因此判林男賠償金額應為60萬元，可上訴。