她飛車衝入殯儀館亂撞　牆柱被毀...隔壁正在舉行追悼儀式

▲麻州一間殯儀館日前發生一起離奇車禍。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

美國麻薩諸塞州斯旺西(Swansea)一間殯儀館正在舉行追悼儀式時,突然有兩名婦人開車衝撞了進來,嚇壞眾人。雖然這起事件沒有造成殯儀館內人員受傷,但車上2名婦人則因為受傷送醫,警方目前正在調查事故原因。

這起事件26日早上8時50分,發生在斯旺西的Waring-Sullivan Home of Memorial Tribute 殯儀館中,一名74歲婦人突然開車衝進殯儀館正門,撞到柱子以及壁爐後,還撞倒了隔壁房間的牆,最後狼狽停在大廳裡,而隔壁房間當時正在舉行喪禮。

警方9時接到報案後,立即前往現場,由於汽車撞倒在壁爐旁,工作人員立即關閉了殯儀館燃氣系統,以免引發大火。車上的2名婦人因為受了輕傷,後來被送往醫院治療,據了解,這起意外之所會發生,是因為74歲婦人要踩剎車停車時,不小心踩到油門,才會導致車子暴衝。

