她飛車衝入殯儀館亂撞　牆柱被毀...隔壁正在舉行追悼儀式

▲麻州一間殯儀館日前發生一起離奇車禍。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國麻薩諸塞州斯旺西(Swansea)一間殯儀館正在舉行追悼儀式時，突然有兩名婦人開車衝撞了進來，嚇壞眾人。雖然這起事件沒有造成殯儀館內人員受傷，但車上2名婦人則因為受傷送醫，警方目前正在調查事故原因。

這起事件26日早上8時50分，發生在斯旺西的Waring-Sullivan Home of Memorial Tribute 殯儀館中，一名74歲婦人突然開車衝進殯儀館正門，撞到柱子以及壁爐後，還撞倒了隔壁房間的牆，最後狼狽停在大廳裡，而隔壁房間當時正在舉行喪禮。

警方9時接到報案後，立即前往現場，由於汽車撞倒在壁爐旁，工作人員立即關閉了殯儀館燃氣系統，以免引發大火。車上的2名婦人因為受了輕傷，後來被送往醫院治療，據了解，這起意外之所會發生，是因為74歲婦人要踩剎車停車時，不小心踩到油門，才會導致車子暴衝。