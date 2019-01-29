旁邊破百kg！金髮女爆氣碎念逼換位　乘客緩頰…她嗆：你跟豬坐啊

由 Norma Rodgers 發佈於 2019年1月1日 星期二

國際中心／綜合報導

美國聯合航空本月2日一架班機準備從內華達州從拉斯維加斯起飛，但一名金髮女子大聲抱怨鄰座乘客太過肥胖，不但擠到她，更語帶諷刺提到「他們讓我感到溫暖」。該名女子的行為引爆機上乘客的不滿，面對他人出面緩頰，她怒嗆其他乘客「那你為什麼不試著坐在那2隻豬中間」，在一陣口角後，被相關人員「護送」下機。

每日郵報報導，當時這名金髮女坐在飛機3人座的中間位置，兩旁分別坐著一男一女。不過，她卻大聲指出，「喔！我的天啊！我不知道接下來4小時要怎麼辦…我不能坐在這裡，因為他們太大隻了，左邊和右邊都是…但至少他們讓我感到暖和」，期間不斷碎碎念，且滿嘴髒話，試圖想要換位子。

▲ 該架班機從內華達州從拉斯維加斯飛往紐澤西州紐華克。（圖／路透）

隨後，坐在這名女子左邊的護士諾瑪羅傑斯（Norma Rodgers）再也無法容忍這些語帶羞辱的言詞，並向空服員提出換掉金髮女位子的要求。不過，就在空服員確認座位的期間，金髮女離開座位時，再度提到「我吃沙拉」，瞬間引爆其他乘客的不滿情緒。

其他乘客紛紛替2名受害者打抱不平，並對著金髮女提到「妳應該要感到羞愧」、「妳現在做出的事太糟糕了」。但金髮女不甘示弱反嗆，「那你為什麼不試著坐在那2隻豬中間」，並在走道上繼續與其他人發生口角爭執。

最終，諾瑪羅傑斯忍不住向航空公司提出申訴，而金髮女則是被相關人員護送下機。