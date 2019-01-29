影／網圍剿肉搜！男大生道歉影片曝光...認罪：我用手摸她的大腿

地方中心／高雄報導

高雄某連鎖幼兒園發生英文老師（男大生，22歲）對園內4女童伸出狼爪，趁著午休時間蓋住棉被做出撫胸、磨蹭下體等惡行；檢方目前已經將這名老師依加重強制性交罪提起公訴。由於該案件在網路上引起很大討論，有網友將幼兒園肉搜出來，目前最新進度男大生已經錄製影片道歉。

影片中可以看見，男大生雙手擺在後方，全程沒有鞠躬、講話含糊，「……做了不好的事情，我用手摸她的大腿、下體。」但可能因為聲音變過音，聽起來有點沒有誠意、態度給人感覺不是很好。

▲猥褻女童的男大生道歉了。（圖／記者吳奕靖翻攝）



回顧案情，監視器畫面拍下男大生棉被下擺動臀部、將臉埋入女童下體等不堪畫面，讓受害女童家屬看了相當心碎。檢方指出，教室內有監視器，但男大生為了滿足一己性慾，多次對女童們強制猥褻，根本把她們視為玩物，惡性重大，且也未能與被害者家屬達成和解，予從重量刑。

幼兒園主任表示，這名男大生就讀英文系，是學生家長的小孩，當初對方一直希望可以提供實習機會，園方考慮很久才給，而前面實習都很正常，沒想到會發生這樣的事情，之後仍會積極跟家屬了解小朋友狀況、協助律師費用等相關問題；不過此說法遭到被害女童的律師打臉。

律師指出，幼兒園在招募老師沒有依照相關法令規定是一大問題，對於該名老師在休息時間沒有做相關的注意、避免發生意外的措施，尤其大熱天午睡，怎麼會有老師蓋著大棉被卻都毫無警覺，這些過程園方竟然都沒有注意到，且事後沒有誠意道歉，始終未與家長做進一步聯繫，甚至還透露被害女童的家長電話給男大生家屬。

針對幼兒園狼師猥褻幼童案，高雄市教育局表示，從2018年5月事發後，立即在8月份對校方做出行政裁罰，對園方做出減招處分，並對狼師裁罰6千元罰鍰，全案全面配合司法處理，日後也會全面抽查幼教機構，希望能藉此將破網補上。

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