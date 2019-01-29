夏林清控性侵受害人誹謗求償1元　女學生崩潰：結痂傷口再被掀起！

▲輔大社科院長夏林清反控受害女學生損害名譽，求償1元並登報道歉。（圖／本報資料照）

突發中心／新北報導

輔仁大學4年前爆發學弟性侵學姊案，當時的輔大社科院院長夏林清因處理過程引發爭議遭停職，如今她反控受害女學生及其朱姓男友發表不實文章損害她名譽，於是對2人求償1元並登報道歉。士林地院29日首次開庭，夏獨自到庭，她透過委任律師強調「提告是因為認為被害人不代表就可以成為加害人、說謊就應受懲罰」受害女學生律師則表示，案發至今4年，還得面對師長提告，就像是「結痂傷口再被掀起」，希望夏林清能撤告，不要再窮追猛打。

輔仁大學在2015年爆發一名王姓學弟性侵酒醉學姐案，王男已被依妨害性自主判刑3年半定讞。原以為事件已逐漸平息，不料2018年夏林清竟突然對受害女學生及其男友提告。

夏林清開庭主張朱男當初所發表8千字的文章是不實指控，且女學生還曾轉發該文，就代表她是「看過且同意」，認為女學生是共犯，文章已損害她的名譽，因此提告求償1元，並且登報道歉。

受害女學生的委任律師則表示，女學生並未轉發朱男的發文，而夏指控的「看過且同意」指的是文章中提及她所遭遇的部分都是事實，因此她同意朱揭露，但非同意全篇文章。

女學生委任律師接著提到，受害者及家屬接到開庭通知相當不能接受，情緒也十分激動。律師表示，案發至今已過了4年多，如今卻還要面對師長的提告，就像是「已結痂的傷口再次被掀起」夏也是為人父母，希望她能顧慮性侵被害人的感受撤告，不要再窮追猛打。

而夏的委任律師卻強硬表示，基於教育者的立場「被害人不代表就可以成為加害人，如果學生確實有說謊的部分，也必須接受懲罰」。庭訊後，法官勸夏「此舉對於她想要恢復名譽的目的，不見得是好的」並請律師再與夏談談此訴訟的必要性，全案預計於4月再開庭。

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