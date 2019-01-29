　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

貨運工戀上女公關遭剝1530萬　閨蜜一句「沒事了」大逆轉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／台北報導

徐姓貨運工人2012年11月剛和女友分手，前往桃園某酒店解悶時，認識擁有D罩杯火辣身材的高姓女公關，聽聞對方要幫生病的父親償還1000多萬元的賭債，於是匯款借出1530萬元幫助，沒想到最後只拿回50萬元，氣得提告要求還錢，一審卻被判敗訴。上訴至高等法院時，法官找來高女的閨蜜，最後因為「一句話」讓整件案情大逆轉。

▲喝酒,聚餐,慶祝,調酒,飲料,果汁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲徐男在酒店認識高女，以為遇到真愛，沒想到卻慘虧1530萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

徐男指稱，兩人結識後很快就成為男女朋友，他聽聞高女的父親重病，還欠下1000多萬元的債務要女兒償還，這才會到酒店上班抵債，於是從2013年4月2日到同年11月29日間想盡各種辦法到處借錢，每次以數十萬到百萬元不等的金額借出款項，前後加一加共匯款1530萬元，但至今只收回50萬元，後來對方開始閃躲、避不見面，驚覺可能遭「剝皮」受騙，憤而提告詐欺，民事方面則要求討回1480萬元的借款。

不過，高女反駁，她與徐男原本已經論及婚嫁，交往期間確實收到800萬元，但那是基於贈與關係而非借款。一審法官認為雙方之間並未寫借據，無法證明這筆錢是借款，於是判決徐男敗訴，他不滿提出上訴至高等法院。

▲腿。（圖／取自librestock）

▲高女堅稱那些錢都是徐男自願給她的，並非借款。（示意圖／取自免費圖庫librestock，與本文當事人無關）

法官找來高女的陳姓閨蜜，她證稱，自己與高女認識20幾年，是國中同學的乾姐，2013年間對方說交到一位很好的新男友，還帶來給她認識，「我見過徐男3、4次，他也曾打電話給我詢問知不知道欠賭債的事，給多少錢我不知道，只是她（高女）不願意寫借據，他們才會約出去談。她說男友會借錢給她還賭債，都會沒事。」結果半年過後，男方就打電話來控訴找不到人，「我有問她，是不是還了賭債就沒事了，她回答沒事了。」

法官認為，陳姓閨蜜這番話證明徐、高兩人之間是借貸關係，因此裁定駁回一審的判決結果，改判高女須返還這筆1480萬元的借款。

ET快訊
快訊／世新男大生舍我樓跳樓　無呼吸心跳送萬芳急救
快訊／IG崩潰死當「照片限動全空白消失」全球網友哀嚎：末日來

關鍵字：桃園,酒店,女公關

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

交往借40萬想分手　男友逼下海「那妳靠身體賺錢還我」撈回57萬

史上最亂警察人事調整！基隆市警局長黃明昭有望接任刑事局長

人妻稱罹怪病：聽到性就想嘿咻　控網友誘約砲「像吸毒會上癮」

影／被超車狠瞪！父邊騎邊踹前方騎士　兒站腳踏板嚇哭：爸爸不要

影／少康專案入獄20年！情報員楊銘中被陸關押最久終返台　回家母已逝

「台北市第一凶宅」錦新大樓直擊！走廊驚見百人神主牌…男女黑白照藏盡頭

快訊／世新男大生舍我樓跳樓　無呼吸心跳送萬芳急救

貨運工戀上女公關遭剝1530萬　閨蜜一句「沒事了」大逆轉

法律名師徐偉超揭黑幕　控高點補習班院「偽簽侵權」

交往借40萬想分手　男友逼下海「那妳靠身體賺錢還我」撈回57萬

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

蔡旻佑突襲婚禮「我可以」　下一秒新郎接棒..哭翻了！

疑性侵酒店妹談判拒付8萬8和解　嗆「不可能」遭7男斷2手指丟包

「台北市第一凶宅」錦新大樓直擊！走廊驚見百人神主牌…男女黑白照藏盡頭

快訊／世新男大生舍我樓跳樓　無呼吸心跳送萬芳急救

貨運工戀上女公關遭剝1530萬　閨蜜一句「沒事了」大逆轉

法律名師徐偉超揭黑幕　控高點補習班院「偽簽侵權」

交往借40萬想分手　男友逼下海「那妳靠身體賺錢還我」撈回57萬

13歲少女倒追失敗告性侵　37歲高富帥「超暖開導對話」曝光

男老師迷戀學生媽媽！「馬拉松瘋狂%%」開房+車震1年至少200次

名醫爆虐兒！衣架抽兒、夜撫生殖器　前妻揭「性癖好」

人妻稱罹怪病：聽到性就想嘿咻　控網友誘約砲「像吸毒會上癮」

撞殘女拒賠！母跪哭「拜託你…」撿剩菜維生　男哭窮臉書爽玩樂　網怒肉搜私刑

Sandy被揭穿「零修圖真實身材」長這樣！　網看傻眼…她道歉：sorry

老婦屍體滾出來！護柩人員失足「壓上去」　大力撞到棺材蓋掀開

臉書退讚慘輸「一日行情」小英　柯文哲：像股票起起伏伏很正常

「台北市第一凶宅」錦新大樓直擊！走廊驚見百人神主牌…男女黑白照藏盡頭

鍾沛君鮮肉助理名人巷築愛巢　蔡依林、憲哥是鄰居

團客攜肉旅行社連坐罰　包正豪：限制人民權利是愛台灣？

看過李準基見面會就看不下別人了！他絕不讓人失望的理由

鮮肉辦公室主任新戀情？　 鍾沛君：他來搬家睡客廳

謝金燕突PO「鬍子西裝男帥照」　羞認：自己都愛上！

快訊／世新男大生舍我樓跳樓　無呼吸心跳送萬芳急救

女壘殘沒換藥！紗布一掀嚇壞醫　40隻肥蛆「傷口上吃腐肉」險截肢

社會熱門新聞

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘..

獨／新秘妻遭砍7刀　跳車畫面曝..

撞殘女拒賠　男哭窮臉書狂玩樂

13歲少女倒追失敗告性侵　37..

公館豆花伯　2年前在大陸老家過..

狠夫倒車想再撞　妻痛躲護欄求活

國道殺妻／聽媽被砍　女兒曝求救..

他撞人「砍到2千還拒賠」　被害..

女友同居10天就墜樓！毒郵差滿..

男老師戀學生媽媽　1年做了20..

人妻稱：聽到性就想嘿咻　反告砲..

名醫爆虐兒！衣架抽兒、夜撫生殖..

女交往借40萬想分手　男友逼下..

15歲女戀上男網友　3個月做2..

更多熱門

相關新聞

保時捷男遭斷2指　友：他不是白嫖

不付8萬8就斷手指！新北市一名鄭姓男子（42歲）日前到酒店消費，期間還框妹出場性交易，但卻因價錢談不攏最後破局收場，事後鄭男還因拒付8.8萬元和解金，慘遭砍斷2指險些死亡。由於整起案件雙方說法出入相當大，鄭男還一度遭控白嫖、性侵，好友實在看不下去，27日也現身替鄭男說話，直呼「這根本就不是白嫖，一開始就有談好價錢，是酒店妹做到一半反悔還開口加價100%！」

性侵傳播妹遭斷指　警速逮7嫌歸案

酒店妹遭框出場性侵拒付8萬8　遭砍斷2手指

即／性侵傳播妹遭尋仇「砍斷2手指」

桃園汽車回收廠大火　撲救不易

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 嵐Arashi 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

2019日本出入境托運行李限制懶人包

郭雪芙爆當小三！鮮肉男星睡進她家「過夜3天」

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最強後勤

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻眼

爽胡大四喜嚇壞人　勸世文讓網毛翻

18張「中長髮」髮型圖鑑

老公天天尿我身上　張菲媳曝情趣細節

金山連兩震！若爆陽明山衝出…核電10公里外

12星座女「溫差指數」　雙子真的很難搞！金牛冷戰還是暖暖的

獨／新秘妻遭砍7刀　跳車畫面曝光

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍

更多

最夯影音

更多

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面