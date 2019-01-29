貨運工戀上女公關遭剝1530萬　閨蜜一句「沒事了」大逆轉

記者黃翊婷／台北報導

徐姓貨運工人2012年11月剛和女友分手，前往桃園某酒店解悶時，認識擁有D罩杯火辣身材的高姓女公關，聽聞對方要幫生病的父親償還1000多萬元的賭債，於是匯款借出1530萬元幫助，沒想到最後只拿回50萬元，氣得提告要求還錢，一審卻被判敗訴。上訴至高等法院時，法官找來高女的閨蜜，最後因為「一句話」讓整件案情大逆轉。

▲徐男在酒店認識高女，以為遇到真愛，沒想到卻慘虧1530萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

徐男指稱，兩人結識後很快就成為男女朋友，他聽聞高女的父親重病，還欠下1000多萬元的債務要女兒償還，這才會到酒店上班抵債，於是從2013年4月2日到同年11月29日間想盡各種辦法到處借錢，每次以數十萬到百萬元不等的金額借出款項，前後加一加共匯款1530萬元，但至今只收回50萬元，後來對方開始閃躲、避不見面，驚覺可能遭「剝皮」受騙，憤而提告詐欺，民事方面則要求討回1480萬元的借款。

不過，高女反駁，她與徐男原本已經論及婚嫁，交往期間確實收到800萬元，但那是基於贈與關係而非借款。一審法官認為雙方之間並未寫借據，無法證明這筆錢是借款，於是判決徐男敗訴，他不滿提出上訴至高等法院。

▲高女堅稱那些錢都是徐男自願給她的，並非借款。（示意圖／取自免費圖庫librestock，與本文當事人無關）

法官找來高女的陳姓閨蜜，她證稱，自己與高女認識20幾年，是國中同學的乾姐，2013年間對方說交到一位很好的新男友，還帶來給她認識，「我見過徐男3、4次，他也曾打電話給我詢問知不知道欠賭債的事，給多少錢我不知道，只是她（高女）不願意寫借據，他們才會約出去談。她說男友會借錢給她還賭債，都會沒事。」結果半年過後，男方就打電話來控訴找不到人，「我有問她，是不是還了賭債就沒事了，她回答沒事了。」

法官認為，陳姓閨蜜這番話證明徐、高兩人之間是借貸關係，因此裁定駁回一審的判決結果，改判高女須返還這筆1480萬元的借款。