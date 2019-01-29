氣前女友分手3天秒死會　醋男PO裸照逼復合：只要有錢就能約

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市吳姓男子不滿女友小芸（化名）分手後3天就交新男友，要求復合不成就在臉書公開社團PO出多張私密照片，還在文章中酸諷，「她有了男友還到處陪人約砲睡覺，如有興趣只要有錢也能約到吧」，最後反而被依妨害風化、恐嚇罪兩罪判處7個月有期徒刑。

▲吳男不爽小芸分手3天就交新男友。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

受害的小芸提到，2018年4月17日下午2點多待在家中時，突然收到臉書很多好友通知，好奇詢問對方為何要加好友，這才知道他們都是從某兩大社團的文章得知部分個資，她點選前往臉書社團頁面一看，果然在一篇PO文中找到自己的照片、本名、年紀，PO文者是暱稱為「懷念過」的網友，「文裡說我有男友還到處陪人約砲睡覺，讓男友帽子戴不少，如果有興趣只要有錢也能約到，有興趣看原圖照片（就在文章）下面卡一個吧。」

更讓小芸驚訝的是，這兩大社團都是公開可供不特定人任意觀看，她的裸照和個資就這樣曝光，確實造成很大的困擾，想來想去覺得吳姓前男友嫌疑最大，於是傳訊息要求對方撤下文章，結果反被威脅「再不理我，就要讓妳紅」，這才決定提告。

▲吳男將小芸的私密照片PO上臉書公開社團。

而吳男接受偵訊時雖然認罪，但他強調，是因為小芸在和他交往時，仍與其他男人睡在一起，而且分手3天就交新男友，覺得不爽才會PO文，「我說的都是事實，還有證人，照片也有打馬賽克」，況且他只有發布並未散布，也不知道上傳的臉書社團是大家都可以進去的，怎麼能算是妨害風化。

但桃園地院法官認為，吳男聲稱公開的照片有經過特殊處理，不過還是有部分可以清楚辨識出下體、女方臉孔以及其他裸露部位，根本就不算打馬賽克，加上他傳訊息威脅復合罪證確鑿，最後依法判處7個月有期徒刑，得易科罰金21萬元。