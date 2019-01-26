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社會 社會焦點 保障人權

拖板車司機違停吃便當15分…19歲男大生台中騎回桃園　一頭撞車底濺血慘死

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社會中心／苗栗報導

苗栗發生死亡車禍，桃園19歲陳姓男大生到台中找朋友，25日中午騎車返回途中，在台61線西濱快速道路竹南路段，不慎追撞上拖板車後車斗，卡進車底，瞬間血濺一地，造成右大腿變形、頭臉多處撕裂傷，當場失去生命跡象不治。警方調查，44歲潘姓司機當時違停在橋下機車道上，吃便當15分鐘，才要啟動出發，就聽到巨大撞擊聲。

事發於25日中午12時許，陳姓男大生前一天騎車到台中找朋友，當天中午獨自上路要回桃園住家時，行經台61線北上93公里處、竹南路段，不慎高速追撞上路旁的拖板車左後車斗，車頭瞬間反折，連人帶車「一頭撞進」車底，手機、物品散落一地。

▲▼拖板車司機違停吃便當15分…19歲男大生台中騎回桃園　一頭撞車底濺血慘死。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼拖板車司機違停吃便當15分…19歲男大生台中騎回桃園　一頭撞車底濺血慘死。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼拖板車司機違停吃便當15分…19歲男大生台中騎回桃園　一頭撞車底濺血慘死。（圖／記者黃孟珍攝）

▲拖板車司機違停吃便當15分…19歲男大生一頭撞死。（圖／記者黃孟珍攝）

陳姓男大生鮮血直流，消防、救護人員將他拉出，緊急施作CPR，但他躺在擔架上已經失去意識，右大腿變形腫脹，臉部、頭部多處撕裂傷、腹部腫脹，已經沒有生命跡象，經送往頭份市為恭醫院，搶救後仍宣告不治。

「我在休息當時在吃飯，下來的時候正要上車，準備要北上就撞到我了，這裡臨停可以，因為沒有劃紅線。」潘姓司機向警方供稱，當時他從台中載貨到苗栗，以為路旁沒畫紅線、可以臨停，停車後在乘客座上吃便當，休息約15分鐘，正要爬回駕駛座啟動車子，突然聽到後方「碰」一聲巨響，赫然發現有一輛機車追撞，連忙打電話報案求救。

警方調查，由於現場沒有煞車痕跡，但事故時視線良好，初步研判，陳姓男大生疑似超速且未注意前車動態，閃避不及，高速撞擊拖板車後車斗，仍待進一步相驗釐清。潘姓司機沒有酒駕，但臨停位置在機車道、側車道上，依規禁止停車，即使有特殊緊急狀況也應在後方擺放故障警告標誌，明顯違停，開罰1200元，同時依業務過失致死罪移送法辦。

▲▼拖板車司機違停吃便當15分…19歲男大生台中騎回桃園　一頭撞車底濺血慘死。（圖／記者黃孟珍攝）

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