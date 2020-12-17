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遭陌生男闖入痛毆致腦震盪　她控警沒開三聯單！分局認瑕疵記申誡

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▲▼ 高雄有名女子指控警方吃案，沒有第一時間開出報案三聯單 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲董姓女子（左一）指控警方第一時間沒有開出報案三聯單。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄有名董姓女子這個月3日到三民二分局民族派出所報案，表示她前兩天下午，被同居女性友人帶回的陌生男子傷害，對方對他拳打腳踢到腦震盪住院，但她指控員警第一時間以「要指認才能受理」為由，沒有開出報案三聯單，一直到董女聯絡市議員黃柏霖的助理，才順利拿到報案三聯單，對此警方作出澄清。

警方表示，當天員警見董姓女子報案，有詢問對方案情，不過董女第一時間沒辦法清楚說明，為了釐清案情，線上員警到董女的住處調閱監視器，並陪同她觀看住家大樓相關時段的錄影影像，但都沒有看到疑似入侵董女住家的男子身影，且在觀看監視器畫面時，董女突然表示身體不適需要就醫，員警見狀就請她先前往醫院，因此當下沒有開出報案三聯單。

5日上午8點多，受理報案的員警主動打電話詢問董女狀況，董女則回應自己還在住院中、不克前往，直到7日晚間7點多，董女確認她遭毆打的時間是2或3日晚間，並向警方表示她高度懷疑是同居的女友人，不滿與她日前口角後，遭她打了三巴掌，才提供住處鑰匙給陌生男子，害她被毆打。

三民二分局督察組長周春成指出，事後經過追查，針對董女指控員警對她說「沒有指認就不能受理」這句話，經調查受理員警並未說出這句話，不過受理董女案件的員警處理過程，沒有第一時間開出報案三聯單的確「有瑕疵」，被記一支申誡，值班幹部也連帶劣績處分。

▲▼ 高雄有名女子指控警方吃案，沒有第一時間開出報案三聯單 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲遭董姓女子指控的三民二分局民族派出所外觀。（圖／記者黃子倩翻攝）

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