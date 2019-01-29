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社會 社會焦點 保障人權

男大生午睡猥褻4女童　母看監視器崩潰：根本把幼兒園當後宮

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地方中心／高雄報導

高雄某連鎖幼兒園發生英文老師（男大生，22歲）對園內4女童伸出狼爪，趁著午休時間蓋住棉被做出撫胸、磨蹭下體等惡行；檢方目前已經將這名老師依加重強制性交罪提起公訴。對此社會局表示，因男大生並未具有教保人員資格，已先裁處6千罰鍰，另外將提醒園方依法配置教保服務人員，以確保幼生在園安全並獲妥適照顧。

▲兒童,性侵害,創傷,悲傷,陰影。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男大生竟把幼兒園當成自己的後宮。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

檢方指出，教室內有監視器，但男大生為了滿足一己性慾，多次對女童們強制猥褻，根本把她們視為玩物，惡性重大，且也未能與被害者家屬達成和解，予從重量刑。監視器畫面甚至還有拍到男大生棉被下擺動臀部、將臉埋入女童下體的不堪畫面。

而其中一名受害女童母親接受《蘋果日報》訪問時表示，聽見女兒描述「他要我摸他雞雞，他的雞雞濕濕的」等如何猥褻，當下整個心都碎了；對方媽媽甚至打電話要她向檢察官說「是場誤會」，「她兒子把幼兒園當成後宮，把小班女童們當成嬪妃，要我如何原諒？」

社會局調查後表示，由於男大生未具教保服務人員資格，卻實際從事教保服務，已經依幼兒教育及照顧法第49條規定裁處6千罰鍰；另外亦持續透過相關會議，提醒幼兒園應確實依幼兒教育及照顧法所定師生比，依法配置教保服務人員，以確保幼生在園安全並獲妥適照顧。

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關鍵字：幼兒園,午休,棉被,性侵,猥褻,男大生,英文老師

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