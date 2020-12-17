快訊／猥褻孩童...男子遭「家屬動私刑」活活打死！

▲據了解，猥褻孩童的嫌犯被打後，被送至埔里榮民醫院急救。（圖／記者白珈陽攝）

記者李忠憲／南投報導

南投日前有一名孩童遭到猥褻，而憤怒的家屬在嫌犯被逮捕後，動用私刑將其打至重傷，經送醫搶救後仍是不幸宣告不治。對此，至於事件詳細發生原因、嫌犯死因等，仍有待進一步調查釐清。

對此，南投地檢署表示，目前本署受理通報之案件，是有女童疑遭強制猥褻，而經女童家屬發現為李姓加害人所為，遂予以毆打。而李姓加害人於12月16日死亡，經司法警察向本署報驗中，由本署檢察官相驗調查中。