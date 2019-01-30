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無腿女村醫用板凳行走　丈夫背著她走山路15年

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大陸中心／綜合報導

37歲的李菊洪靠著板凳翻山越嶺，在重慶瓦店村行醫15年風雨無阻，還有願意背著她一輩子的丈夫，無私的付出，只為回報過去曾經幫助過她的人。李菊洪不只接受過央視的訪談，還曾得到過中國好醫生月度人物代表。她表示，雖然沒了雙腿，但用手當腿也要做一輩子的村醫。

▲37歲的李菊洪靠著板凳支撐行走。（圖／江西都市現場）

▲37歲的李菊洪，自5歲起靠著板凳支撐行走。（圖／江西都市現場）

據《江西都市現場》報導，李菊洪來自重慶瓦店村，4歲時遭貨車捲入車底，經過搶救，不得不截肢，從此失去了自由奔跑的權利。剛失去雙腿的她，只能整天待在家裡，在地上爬來爬去。父母看了非常不忍，傷心過後，想著如何讓女兒能夠生活。5歲時，父親為她做了小板凳，讓她習慣用手撐著板凳「走路」。8歲時，她就能夠嫻熟得撐著板凳自己走到學校了。

堅強樂觀的李菊洪，除了生病，從來沒有因為颳風下雨耽誤過上學。從小學到高中，老師和同學們都體諒她的困難，幫她熱飯菜、背她回家，對她十分關照。李菊洪一直牢記著周圍的人對她的幫助，並想報答所有幫助過她的人。18歲的她，報考時選擇了重慶江津特殊教育職業學校中醫學專業大學畢業，畢業後，回到瓦店村行醫，一服務就是15年。

▲李菊洪大學畢業後，在偏鄉服務15年。（圖／江西都市現場）

▲李菊洪大學畢業後，在偏鄉服務15年。（圖／江西都市現場）

她是全村唯一的村醫，15年來靠著小板凳和丈夫的脊背，一遍遍走訪700多戶村民。她經常天沒亮就到診間，一直忙到晚上10點後，有時還會守到凌晨2、3點。常常出診就要花一兩個鐘頭，翻過兩三個山頭，但她從未因此拒絕過人，15年來不到一年就走壞一對板凳，至今已換過24對板凳。

李菊洪秉持著3個規矩，無論誰來看病，都要笑臉迎人；到了吃飯時間，一定要留看病的老人和孩子吃飯；經濟上有困難者，免費或只按成本收費。

▲愛情，是李菊洪背後最大的支撐。（圖／江西都市現場）

▲愛情，是李菊洪背後最大的支撐。（圖／江西都市現場）

愛情，是李菊洪背後的支撐。在她的生命中，有很多不幸，但與丈夫相遇卻是最大的幸福。她曾經對丈夫說「你要想好，我是殘疾人，要你伺候、要你背。要不就不背，要背就是一輩子。」而寡言的丈夫只有一句承諾「我就背著你一輩子，你幫助別人，我就幫助你。」結婚14年，丈夫一直恪守諾言，無怨無悔的當著她的雙腿，背著她到處行醫，為村民服務。

▲2018年9月，李菊洪被診斷出腦腫瘤。（圖／江西都市現場）

▲2018年9月，李菊洪被診斷出腦腫瘤。（圖／江西都市現場）

2018年9月，李菊洪被診斷出腦腫瘤，她表示，為什麼老天對她如此不公，晴天霹靂的消息，讓她一度消沉。但天生不服輸的她，通過丈夫和許多人的鼓勵，明白抱怨也沒有用，她堅信風雨過後，人生會更精彩，自己會趕快康復，繼續照顧身旁的人。

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關鍵字：重慶,無腿女醫,李菊洪

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