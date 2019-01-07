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重慶公車墜江後2個月　遇難者家屬：曾夢見爸爸拼命往岸邊游

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▲重慶萬州墜江公車打撈現場。（圖／翻攝自新華網）

▲重慶萬州墜江公車打撈現場。（圖／翻攝自新華網）

記者馬叔安／台北報導

重慶公車墜江事件過去2個多月，有陸媒追蹤報導幾名事發當事人，包括和駕駛起爭執導致意外發生的劉姓女子父母，以及父親遇難的救援隊副隊長周小波。周小波說，曾夢見爸爸正在水裡拼命地往岸邊游。被認為是「翻車主因」的劉姓女子父母則認為，女兒罪不至死，希望管理公司能出示完整的監控影片。

2018年10月28日，一輛行駛在重慶萬州長江二橋的22路公交車突然越過道路中心實線，撞到對向一輛小轎車後，墜橋沉江，造成15人死亡。

肇事女子父母：就想知道，她到底說了啥

《澎湃新聞》7日報導，肇事的劉姓女子的母親說，女兒有輛代步車，平時都是開車去江對岸上班，事發前夕，她跟朋友在外聚餐，由於喝了酒，沒有開車回家，事發當天中午，公車墜江的消息傳來，兩人撥打孩子的電話以求心安，電話卻始終無法接通，大兒子一度認為妹妹沒在墜江公車上，但父母一晚難眠，直到噩耗與真相一同浮出水面。

劉媽媽說，女兒性子烈、嘴上不饒人，希望公車公司能公佈自女兒上車起至墜江，長達34分鐘的完整監控影片，「我就想知道，她到底說了啥，駕駛員說了啥，事情是怎麼到那一步的」她說，看了已公開的視頻，確認女兒有打砸舉動，但沒有搶方向盤，車輛控制權還是在駕駛手上。

▲劉姓女子的臥室。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲劉姓女子的臥室。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

搜救隊長：常夢到罹難的父親

另外，萬州藍天救援隊副隊長周小波是最早一批趕到現場的救援人員，也是最後一批撤離的。他的父親在這次意外中往生，在處理完喪事後，直接歸隊，也像往常一樣上班、訓練、參與救援。周小波說，夢到過父親好幾次，醒來後才意識到，這不過是自己心中的「美好願景」。

▲周小波。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲周小波。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

遭撞女駕駛：心境且平且淡

事發當天與公車相撞的紅色轎車駕駛鄺小姐，一度被認為是肇事者。她的丈夫熊先生之前受訪時曾說，「妻子也是受害者」，「網路上攻擊她的人很多」。

鄺小姐的大伯在三峽中心醫院附近開了一家茶葉店。他告訴澎湃新聞，過去有時間的話，姪女會到店裡坐坐，公交墜江的事情發生後，就再沒來過，「那輛車子被撞報廢了」。鄺小姐本人雖不願受訪，但在微信個性簽名寫道「人生有得有失，心境且平且淡」。

2018年12月28日，墜江事故發生兩個月後，一輛22路公車行駛於當初事發的長江二橋。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲2018年12月28日，墜江事故發生兩個月後，一輛22路公車行駛於當初事發的長江二橋。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

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