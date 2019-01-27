住新營女生注意　她搭火車聽到眼鏡男「劈腿電話」公布特徵：太渣了

▲原PO說，該男在新營車站上車，「出差地點」是台南以南。（圖／翻攝Google Map）

網搜小組／綜合報導

住台南新營的女孩注意了！北部一名女網友說，26日搭南下自強號聽到一名男乘客講電話，發現對方疑似劈腿，「我知道聽別人講電話不對，但是真的太渣了，我忍不住。」她描述該男的特徵、穿著，並要有送另一半到新營搭車的女生注意，「還利用女生幫忙繳貸款，利用完就丟，我真的是很想給他尻下去」。

正義女乘客26日深夜在「爆廢公社二館」臉書社團還原事發經過，她聽到該男說「對啊，是她載我來搭車的，妳放心啦，她不會知道的！我跟她說我出差，等一下到妳家，我就馬上跟她說搭車太累了，我要睡覺就好了啊」。

▼原PO公布車票，自己坐141車次自強號的3號車廂。（圖／翻攝「爆廢公社二館」臉書社團）

原PO表示，該男還講「怎麼會呢，我當然愛的是妳啊」、「等她幫我繳完費用，之後我就會離開她的，到時候我就可以搬去跟妳住了」、「好啦，等等見面聊喔，愛妳」。

原PO指出，原本快睡著，但被對方講電話太大聲而吵醒，「我知道聽別人講電話不對，但是真的太渣了，我忍不住，希望女孩在爆廢。」她公布車票，自己搭141車次自強號，坐在3號車廂，當晚9時47分抵達台南站，「我在台南站下車，他還在車上，所以出差地點是台南以南。」

原PO說，該男戴眼鏡、穿卡其色外套和牛仔褲，若有女生送男友或老公到新營車站搭車，且對方又說要出差，「看晚上要不要開個視訊」。她後來補充說，「我也不想雞婆，但是真的看不下去。車上人擠人的關係，也不方便拿手機拍照。」

▼原PO搭火車聽到男子和別人講電話，意外發現對方疑似劈腿。（圖／火車示意照／圖中人物和新聞無關／記者謝婷婷攝）

對此，有網友說，「唉，好女孩通常都是這樣被傷害光」；原PO回，「真的！聽到我一股火都起來了」。有人表示「渣會引起共憤」；原PO回「真的！想想還是打上來，也許有那麼一點點機會可以讓她看到」。也有人說「這如果找到簡直有夠神的」；原PO回「這是真的...我覺得男方看到不承認的機率比較高。」她回應網友問題怒斥，「還利用女生幫忙繳貸款，利用完就丟，我真的是很想給他尻下去。」

許多網友留言，「此文不能沉」、「希望那女孩能知道真相」、「女生眼睛真的要睜大一點」、「那個傻妞希望她能看到」、「幫推～神啊幫幫忙吧」、「會不會在新營搭那車的男生們全都立馬被分手啊」。