解釋流感快篩嚇哭！家長暴怒嗆聲　醫師「想起過去案例」超無奈

▲現在已進入流感流行季節。（圖／記者季相儒攝）



記者鄒鎮宇／台北報導

受到強烈大陸冷氣團影響，早晚溫差加大，感冒及流感症狀的病人數量也大增。柚子醫師陳木榮醫師表示，他向做快篩的孩子解釋步驟後，竟被家屬怒嗆「你嚇到小孩子了」，讓他回想起過去遇到的經驗，直接感嘆「做人好難」。

陳木榮醫師在臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室」PO文表示，他今日幫一名孩子做快篩時，清楚地向對方解釋流程等，沒想到孩子突然哭鬧。家長見狀竟嗆聲，「流感快篩就是快速抓住孩子快速做完，你為什麼要跟我的孩子解釋那麼多？你嚇到他了！」

▲有家長因孩子嚇哭罵醫師。（示意圖／視覺中國）



柚子醫師解釋，他1年多前流感季節時，曾有一名家長因他沒好好解釋快篩資訊，認為都是醫師嚇到孩子每天做惡夢，甚至要求親自道歉，這才會開始跟每位小朋友解釋流程；隨後，他也PO出1年前家長私訊的對話截圖。

對話中可以看到，該名家長說，「快篩之前，你沒有像我的孩子好好解釋做快篩的步驟，你嚇到他了」，柚子醫師則說，「你是孩子的監護人，要做快篩之前我向你解釋過，你也同意了不是嗎？」。

沒想到，該名家長直接嗆聲，「這幾天他睡覺都做惡夢，你親自過來向孩子道個歉，要不然我會向衛生局投訴」，頓時讓柚子醫師傻眼，「你的孩子才1歲，你希望我向他解釋快篩的步驟？我幫忙確定孩子是流感，治療康復之後，你要我向你孩子道歉？」

▲怎麼做都會有家長抗議，醫師超無奈。（圖／柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師授權提供）



網友看完紛紛留言，「我發現最該看醫生的不只是小孩，而是媽媽呀⋯⋯是不是要掛個精神科或心理科」、「現在的大人到底怎麼了？」、「醫療人員的熱忱，就是這樣一點一滴的被消耗殆盡」、「孩子的未來堪慮」、「1歲解釋了他能理解？」、「我當老師，很能體會啊！做人好難」、「看到「一歲」我笑超大聲XDD」。

疾管署提醒，防範流感病毒侵襲，平常應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所；如遇有類流感症狀患者進出公共場所應配戴口罩，落實生病在家休息。