苗栗以北9縣市「10℃低溫」夜襲　暖到過年！彭啟明：暗黑冷空氣往東肆虐

▲苗栗以北9縣市「10℃低溫」夜襲！彭啟明：暗黑冷空氣往東肆虐。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

低溫來襲，中央氣象局表示，受強烈大陸冷氣團影響，27日清晨苗栗以北9縣市持續發布「低溫特報」，沿海空曠地區將出現10度左右低溫，一整天北台灣都偏涼冷，預計持續到28日（下周一）清晨各地仍偏冷，白天起冷氣團稍減弱，將開始回暖。氣象專家彭啟明分析，雖然北方有「暗黑冷空氣」肆虐，但接下來將迎來一段回暖時間，過年約有2波變化，「可以大膽預測沒有寒流。」

氣象局預報，強烈大陸冷氣團影響，27日清晨苗栗以北沿海空曠地區，包含新北、台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、連江及金門9縣市，將出現10度左右低溫，其他地區也僅11至14度，北台灣一整天仍偏涼冷，高溫約18、19度，中南部及花東約20至24度，中南部日夜溫差較大。這波冷氣團水氣偏少，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區大致多雲到晴。

▲下周回溫「暖到過年」！（圖／中央氣象局）



預計28日清晨強烈大陸冷氣團影響，各地仍偏冷，但白天起至29日（下周二）冷氣團稍減弱，氣溫逐漸回升，清晨氣溫仍低，西半部日夜溫差大，僅北部及東半部地區有局部短暫雨；30、31日（下周三、四）起轉南風，回溫更明顯，全台幾乎放晴，2月1日（下周五）短暫一波東北季風增強，北東轉涼有雨，其他地區依舊好天氣。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，台灣因為位處偏南端，雖然會降溫，但28日就會回溫了，「往北看，暗黑冷空氣肆虐，日本、南韓、大陸上海都是冷的。」預計2月1日下一波冷空氣影響，很快、很短暫。目前冷空氣的主軸是往東發展，甚至到過年期間都沒有冷空氣直接南侵，至於過年後是否有變化，仍待下周再觀察。

彭啟明說，冷空氣正在南下，越晚越冷，預期持續到27日白天，會稍微減弱一點，但因輻射冷卻效應影響，清晨還是會冷，29、30、31日明顯回溫，2月1日又有一波冷空氣下來，型態依舊偏乾冷、短暫；接下來將會有一段回暖時間，初二、三之後可能有一波東北風形勢冷空氣南下，預估過年大概有2波天氣變化，似乎看不到很強的寒流會來，可以大膽預估「過年沒有寒流」。