影／融合人、車、路、網、雲　陸首個「5G自駕平台」重慶啟動

記者馬叔安／綜合報導

大陸第一個「5G自動駕駛應用示範公共服務平台」16日於重慶啟動，由中國汽車工程研究院股份有限公司（下稱中國汽研）、中國電信重慶公司和大唐移動3家企業合作，年內將實現基於5G通訊的自動駕駛落地示範應用，自動駕駛汽車將有條件在5G通訊環境下開展測試研究。

央視報導，這個5G自動駕駛公共平台將把人、車、路、網、雲高度融合，在網路和基站佈署同時，同步開發6大場景開發工作，在2019年底完成第一階段的建設和運營。

▲大陸首個5G自動駕駛應用示範公共服務平台在重慶正式啟動。（圖／翻攝自中國汽研網站）

中國電信重慶分公司副總經理尹遠表示，5G可以把時延縮短到毫秒級，基本上對汽車的操作來說，是很大的安全性保障。中國汽車工程研究院副總經理周舟則指出，中國大陸的網路環境和發展速度，其實在全球是領先的，中國大陸也是全球第一大汽車大國，所以汽車產業和5G技術結合以後，來打造一個具有國際水平的5G自動駕駛示範營運。

▲5G自動駕駛公共平台將把人、車、路、網、雲高度融合。（圖／翻攝自中國汽研網站）

中國汽研網站表示，這個平台通過5G網路建設支撐自動駕駛業務應用，擬在大足雙橋封閉試驗場、重慶半封閉公園、禮嘉開放道路等區域開展5G試點，充分利用C-V2X車路協同技術、智能路側檢測技術和天翼雲MEC邊緣計算能力等，支撐包括危險場景預警、連續信號燈下的綠波通行、路側智能感知、高精度地圖下載、5G視頻直播和基於5G的車輛遠程式控制制6大場景應用，同時依托平台場景建設和測試研究等工作的開展，也將為推動國家戰略落地實施、為構建智慧交通示範應用體系和制定國家及行業標準提供有力支撐，助力中國5G自動駕駛發展。

▲5G自動駕駛公共平台將在2019年底完成第一階段的建設和運營。（圖／翻攝自中國汽研網站）

網站指出，「重慶作為國家首批5G應用示範城市，積極響應國家戰略部署，啟動《5G自動駕駛應用示範公共服務平台》項目，將通過5G全覆蓋的自動駕駛試驗示範道路，基於自動駕駛的「車腦」和5G的「智能路」協同合作，共同保證車輛駕駛在復雜的環境中安全穩定運行，為汽車行業走向自動駕駛時代奠定基礎，推動我國汽車產業智能化和信息化升級」。