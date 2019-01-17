重慶2018年進出口總值達2.3兆　時隔4年重返「2兆規模」

▲人民幣。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

根據重慶海關17日發布數據，2018年重慶外貿進出口總值達到5222.6億元人民幣（約2.3兆新台幣），這是重慶年度進出口總值在2014年首次達到5862.1億元（人民幣，下同）後，時隔4年重回5000億元規模行列。

根據《中新社》報導，2018年起，重慶外貿呈現出規模擴大、增速加快的走勢。據重慶海關統計，2018年重慶外貿進出口總值來到5222.6億元，比2017年同期增長15.9%；其中，出口3395.3億元，增長17.8%；進口1827.3億元，增長12.5%。

▲重慶兩路寸灘保稅港區。（圖／CFP）

由於加工貿易進出口的快速增長，使得重慶年度進出口總值重回5000億元區間；重慶加工貿易進出口在2018年達到2632.4億元，增長26.9%，占同期重慶外貿總值的50.4%。

且重慶對美國、歐盟等主要貿易對象的進出口，保持較快增長態勢。重慶對美國、歐盟在2018年，進出口總值為1063.6億、984.9億元，分別增長23.2%、16.7%，分別占同期比重20.4%、18.9%。此外，往韓國、台灣、印度、墨西哥、加拿大等貿易進出口呈現2至3成的增長。

▲海關人員對出口貨物的集裝箱進行驗封。（圖／CFP）

隨著重慶對外開放程度擴大，當地外商、民企增長態勢良好。重慶2018年外商投資企業進出口值來到3187.6億元，增長20%，占同期外貿總值的61%。民營企業進出口則達到1444億元，增長18.1%；國有企業進出口為591億元；高新技術產品出口2314.9億元，增長21.4%，占同期重慶出口總值的68.2%。

從產業別來看，作為重慶支柱產業之一的機車、機車零件、汽車及汽車零件等分別出口129.4億元、105.2億元，各別增長5.1%、5%；紡織服裝、家具、箱包、鞋、塑料製品、玩具等勞動密集型產品，出口達到153.5億元，增長10.8%。

▼貿易貨輪。（圖／CFP）