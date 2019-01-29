2018年度清廉印象指數　台灣分數持平但總排名下滑2名

▲國際透明組織公布2018年清廉印象指數調查，台灣排名下滑2名。（圖／翻攝自國際透明組織官網）

記者劉昌松／台北報導

國際透明組織29日公布2018年清廉印象指數，這次引用的8項調查分數中，台灣在代表有無濫用任命權、商政關係過度密切的國家風險指南進步了6分，有關全球競爭力的經理人調查成績則退步6分。不過台灣總分與2017年時相同，在亞太地區仍排第7名，只是在全球受評比國家中，下降2個排名。

國際透明組織公布的2018年清廉印象指數（Corruption Perceptions Index，簡稱CPI），是從全球13個知名的國際機構調查引用8個機構的調查資料，綜合評比，台灣排名下降，是因為被葡萄牙追過，加上被汶萊趕上，在全球180個國家中並列第31名。

根據CPI評比結果，台灣獲得最高分的，仍是貝特斯曼基金會所做的轉型指標，分數達77分。而進步最多的，則是評估國家政治體制內有無任命權濫用、裙帶關係、保留特定職缺、偏袒利害關係人、秘密政黨基金及商政關係過度密切等情形的政治風險服務組織(PRS)調查，進步了6分。

但在2018年10月公布的世界經濟論壇(WEF)調查結果，台灣退步6分之多，對此，國發會曾以新聞稿指出，該調查採用全新的「全球競爭力指數4.0」(GCI 4.0)進行評比，我國在此項調查相對落後的項目為解決爭端的法律效率、教學重視創意與啟發的程度、關稅複雜度指數、開辦新事業需要的天數等，可作為相關部會政策持續規劃參考改進。

法務部廉政署29日發布的新聞稿表示，綜觀2018年CPI調查資料，台灣評分落後項目都是以跨國企業經理人為調查對象，要提高評比，要致力於降低貪腐對企業活動的不利影響，防杜官商不當互動。因此，中央廉政委員會決議，由行政院邀集經濟部、金管會、法務部等相關單位，參考國際標準組織ISO 37001企業反賄賂管理機制作法，強化公司治理。

廉政署也要求各政風單位透過「廉政細工」方式，整理機關貪瀆不法犯罪態樣，會同業務單位邀請專家學者共同討論防範措施，使社會大眾明白機關的改善作為，共同監督避免再犯，也讓潛在評鑑人也能更加了解我國對反貪腐工作的決心，提升我國清廉印象指數分數及國際形象。

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