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母下跪油漆工「拜託可憐我」！　網怒曝他名片蓋「賠錢樓」洗版

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突發中心／綜合報導

台中一名王姓男子4年前撞傷黃姓女子，造成她頭部重創，被法院判須賠償家屬51萬元，不料一毛都沒賠就算了，竟還到處吃香喝辣；當黃母在協調會上跪求「拜託可憐我」影片曝光後，引發網友反彈，紛紛肉搜、蛋洗王男車子，甚至在他臉書留下「還錢還錢還錢……」蓋起還錢樓。

▲▼油漆工,網友怒蓋「賠錢樓」。（圖／翻攝當事人臉書）

▲網友怒蓋「賠錢樓」。（圖／翻攝當事人臉書）

當年，女子行經台中市福康路口、台灣大道四段行人穿越道，遭王男高速衝撞，導致顱內出血、腦中線偏移，一度命危的她現在仍留有腦血管疾病後遺症。而她的父親傷心過度，在同年颱風時，因恍神觸電身亡。

事後王男遭法院判賠51萬元，經協調黃女家屬同意他月賠5千分期償還，不料4年來一毛都沒賠。離譜的是王男卻到處吃香喝辣，擁有多輛跑車、休旅車讓黃女家屬不能接受；日前黃母還在協調會上抱住他的大腿哭喊「拜託可憐我」，令人鼻酸。

許多網友看見這一幕紛紛湧入王男臉書留言「人在做天在看」、「還錢還錢還錢」、「人家好好的一個家被你撞成這樣，你還要殺價賠償」、「你不怕有報應嗎」等蓋樓罵人，甚至有人公布他的油漆工名片，讓其他民眾可以好好的「問候」王男一下。

▲▼王男撞傷人一毛不賠，消息一出車遭網友蛋洗。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲網友氣憤蛋洗王男的車。（圖／記者李忠憲翻攝）

由於眾多鄉民跑到王男住家，為了請求保護王男躲進警察局。王男喊冤，不是不還錢，只是分期金額談不攏，開庭時黃女家屬要求他一次拿出46萬元，但他無力償還那麼多，協議以一個月5000元的方式還款，不過對方卻回覆「你當我們是乞丐嗎？塞牙縫都不夠」，才讓事情演變成今天這樣的局面。

王男說，從事油漆工有做才會有收入，月入僅4萬多元，還要扶養2個小孩及負擔家計，每個月扣下來幾乎所剩無幾；目前已經主動再次提出協調，希望家屬能感受誠意，也請網友能明辨是非讓賠償順利談攏。而王男父親則替兒子緩頰，事發後兒子有去借錢償還對方，原以為都談攏了，希望事情可以快點落幕。

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