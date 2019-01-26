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網友國發會提案「候選人公布智力測驗」　列13項利益酸爆

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▲▼網友提案要求候選人公布智商。（圖／翻攝公共政策網路參與平台網站）

▲網友提案要求候選人公布智商。（圖／翻攝公共政策網路參與平台網站）

政治中心／綜合報導

有網友在國發會「提點子」平台發表提議，「候選人都需進行智力測驗並於顯眼處公開分數」，認為不願公開分數者是「蔑視選民權利」，選舉不應該只是選民的智力測驗，在選前更應該對候選人進行智力測驗以利選民判斷，並洋洋灑灑列出13項利益。

網友在「提議內容或建議事項」寫下4點：

1.選民對候選人的能力有知的權利，若未進行智力測驗者不得參選，對於分數不願公開者也是蔑視選民權力（應為利），也不應參選
2.智商分數不影響候選人的參選權力。
3.適當期間應於選舉活動開始前至投票日之間，約日期區間前面 1/3 ~ 1/2 進行，保有討論的空間
4.須說明智力測驗是一個重要參考，不是絕對參考。

網友列出13項「利益與影響」說明：

1.可提供選民對候選人能力的一項參考。
2.可確保當選人的智能有一定程度可為選民服務。
3.可避免當選人智能不足遭到權力架空。
4.縱使候選人過往豐功，也無法避免生物退化，故應採取現在式驗證，可確保當下的候選人智能尚未退化至無用。
5.縱使候選人過往偉業，也無法避免疾病侵擾，故應採取現在式驗證，可確保當下的候選人未因隱疾而失能。
6.選民可以了解到政見是在何種認知能力上所提出的。
7.若是低能者當選，可給予高能者一個尊重他人的參考指標，以求改進。
8.若是高能者當選，可給予低能者一個尊重智識的參考指標，以求改進。
9.可以讓尊重智識者以及尊重民意者取得平衡。
10.選舉結果是選民共同承擔，不應該只是選民的智力測驗，在選前更應該對候選人進行智力測驗以利選民判斷。
11.候選人支持者爭吵可以有一個依據，不再永無止境。
12.確保候選人有能力判斷所提的政見可用於現代。
13.可避免智能不足者帶領人民。

網友在16日完成提案，17日通過檢核，次日進入附議階段，目前仍在覆議階段中，已經有25人附議，附議期限倒數52天。進入附議階段後，必須在60天內有5000人附議才能成案，若成案後，主管機關須在2個月內具體回應，並公布在平台。

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關鍵字：國發會,候選人,智力測驗

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