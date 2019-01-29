全球清廉指數臺灣退步2名排名第31　川普執政後美首跌出前20

▲2018年清廉印象指數調查中，臺灣分數持平但排名退步2名。（圖／翻攝自國際透明組織官網）

國際中心／綜合報導

國際透明組織（TI）今天公布2018年清廉印象指數調查，在180個納入評比的國家和地區中，丹麥以88分取代去年排名第一的紐西蘭87分，成為全球最清廉的國家。美國在川普執政下，制衡體系威脅日增，排名第22，較去年下滑6名；而臺灣雖然分數和去年相同，因為塞席爾（Seychelles）和葡萄牙分數提升，退步2名至全球第31。

國際透明組織評比的2018年全球清廉印象指數（CPI），0代表貪腐程度最嚴重，滿分100則代表高度清廉的國家。臺灣自2011年後的評比接在61到63分之間，其中2018年得分為63分和2017年相同，名次則退步2名，掉出30名外。

該項排名是根據世界銀行（World Bank）、非洲開發銀行（African Development Bank）和世界經濟論壇（World Economic Forum）等12個國際組織的資料彙整而成。其他亞洲國家和地區中，新加坡高達85分排名第3，香港76分排名14，日本得73分排名18，南韓57分排名45，中國大陸39分排名87。

作為世界強國的美國在評比中退步4分拿下71分，排名也從去年的16名下滑到第22，是自2011年來首度跌出前20名。國際透明組織表示，在川普當選之前，美國人民已經對政治有許多憂慮，而川普執政後不僅保密個人稅務、保留個人公司業務，甚至屢屢發生違反規範的利益衝突，導致美國在各項指標的分數下滑。

台灣透明組織指出，從2018年清廉印象指數的結果顯示，臺灣廉政情況排名分數大致處於穩定停滯期，未來如何突破，需從多個面向持續改進，例如在企業誠信部分，如何藉由誘因持續推動、強化企業誠信，以及廉政署持續推動機關廉潔評估，使各機關能更加重視相關評估指標之具體內涵，確保廉潔成果。