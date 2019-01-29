快訊／對不起我老婆！莽夫國道砍妻7刀　「希望她趕快好起來」

突發中心／高雄報導

國道十號28日發生莽夫殺妻案，孫姓女子身中7刀血胸送醫，丈夫29日在醫院接受國道警方訊問，劉男向警方表示當天因為要去義大就醫較晚掛號，不滿妻子在旁不斷抱怨，才會拿起平時拿來刮檀香的小刀猛刺妻子，聲稱兇刀已經丟掉了，但國道警方目前仍未在現場尋獲，晚間依殺人罪嫌送辦時劉男戴著口罩，向鏡頭一再表示歉意：「對不起我老婆」。



警方調查，51歲的劉男與38歲孫女先前各自有過一段婚姻，在離異後2人才交往、結婚，但近年來劉男失業，靠著妻子白天擔任新娘秘書、晚上兼職當乩童扛家計；由於夫妻倆年齡差距相當大，再加上劉男又極易吃醋，不滿妻子因工作必須頻繁接觸異性，懷疑她可能因此外遇，夫妻倆為此時常爆發衝突。

▼莽夫殺妻7刀，移送時頻頻向鏡頭說「對不起我老婆」。（圖／記者吳奕靖攝）



劉男原本前一天在偵訊時突然昏厥，因為病例都在榮總所以家屬要求在深夜轉院，29日清醒後接受警方訊問，他聲稱當時要開車前往六龜看醫生，但因為太晚才掛號，妻子在旁不斷碎念，他一時情緒上失控控制，才會拿起小刀來刺妻子。

劉男並聲稱妻子背後的10cm鐵條不是他插的，詳細狀況他也不清楚，當時之所以會倒車是想要擋住妻子，不要讓他被車子撞上，不料卻反撞上妻子。警方調閱監視畫面後，看到劉男見到妻子下車逃生後還猛力倒車將妻子撞倒，撞了一下未置於死地後，又換檔往前行後，企圖再次倒車衝撞，孫女未保命強忍傷痛爬起身子，慌亂跳進一旁護欄內，警方經勘驗轎車後方確定有衝撞的痕跡。

員警詢問時孫女，她供稱丈夫確實有倒車，但不確定自己有沒有被撞倒，當時狀況混亂無法確定，但鐵條並不是丈夫插的，當時丈夫沒有拿鐵條攻擊她，警方研判可能是孫女跳車時或被撞時不慎插入導致。