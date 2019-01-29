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台灣清廉印象指數名列31　8邦交國不及格！清廉情況堪憂

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▲▼全球清廉印象指數。（圖／翻攝自「台灣透明組織」網站）

▲全球清廉印象指數。（圖／翻攝自「台灣透明組織」網站，下同）

政治中心／綜合報導

台灣透明組織29日公布由國際透明組織評比的2018年全球清廉印象指數，台灣第31名，較2017年退步2名。值得注意的是，我國有8個邦交國分數都低於60分，其中除聖文森（第41名）和聖露西亞（第50名）外，其餘邦交國清廉情況堪憂。

國際透明組織評比全球180個國家和地區，2018年丹麥超越紐西蘭，成為全球最清廉的國家，芬蘭、新加坡、瑞典和瑞士同分名列第3，南蘇丹和敘利亞同分位居第178名，是全球最貪腐國家，而台灣63分，排名第31名，分數跟2017年相同、名次則是退步2名，退步因素主要是因為塞席爾與葡萄牙分數提升；另外，超過2/3國家地區的清廉分數低於50分，全球平均分數43分，顯示貪腐問題是各國必須面對的議題。

▲▼2018我國與新南向18國清廉印象指數比較。（圖／翻攝自「台灣透明組織」網站）

▲2018我國與新南向18國清廉印象指數比較。

台灣透明組織分析，蔡政府近年來持續推動新南向政策，但新南向18國的清廉情況，除紐西蘭（第2名）、新加坡（第3名）、澳大利亞（第13名）、不丹（第25名）和汶萊（第31名）外，普遍不佳；因此，政府推動新南向的同時，應確保企業在各國進行商業活動時免受貪腐的威脅。

檢視我國邦交國的清廉情況，台灣透明組織認為，除聖文森（第41名）和聖露西亞（第50名）外，其餘被納入評比的邦交國清廉情況令人擔憂，此一結果對照過往我國對外援助之相關弊案，如何強化對外援助之透明機制與制度化的作為，當是防患未然的重要工作。

▲▼台灣與各邦交國清廉印象指數比較。（圖／翻攝自「台灣透明組織」網站）

▲台灣與各邦交國清廉印象指數比較。

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