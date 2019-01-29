獨／88迷彩勇士背24kg重裝走25km　剽悍吸睛民眾：揮汗都帥氣

▲▼俗稱「黑衣部隊」的海軍陸戰隊特勤隊，屬國軍反恐部隊，駐守高雄壽山多年，隊員多以原住民為主；「武裝日行軍」為特戰任務訓練課程之一。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後，在市政規劃內容中有提到未來有意將高雄不少清代與日據時代軍事遺址，完善規劃成觀光路線；其實，南台灣高雄在日治時期及清代早是戰略方面的要塞，因此高雄地區有不少的日軍戰時遺址；而在高雄壽山某營區內，多年來一直駐守著一支行事低調的反恐部隊。

文史工作者郭吉清表示，日治末期高雄，當時成為日本人的南進基地，隨著太平洋戰爭的戰況激烈，日本人在高雄留下的軍事遺址數量是全臺灣最多的，舉凡坑道、砲臺、機槍堡、防空壕、彈藥庫，總數超過200多處，遍布鳳鼻頭山、鳥松高地、旗後山、壽山、龜山、半屏山、大小崗山、漯底山。

近日午後，高雄市溫度涼爽屬暖冬氣候，「動作快…腳步跟上！」，一群身著特戰迷彩服、迷彩帽、戰術背包、步槍，全副武裝的士官兵，行經高雄市鹽埕區，由於超吸睛，不少路過民眾直呼「阿兵哥，加油喔！」、「原來是特種部隊在行軍，哇，真剽悍。」、「很少在市區看見這樣的畫面，揮汗的樣子真帥氣」。

一名隨隊的軍官表示，每個月都會有行軍任務，過去以往都是夜巡軍，現在改為日行軍，行走路線含戰備區域，路線從左營軍區北面起，經柴山戰備道、壽山忠烈祠、中山大學、哈瑪星、鹽埕區、鼓山區、三民區等，88位隊員須負重24公斤，縱走距離約25公里，上午8點任務發起，下午4點前須抵達集合點。

據悉，這群陸戰反恐勇士迷彩服上，隊徽臂章是一把劍及閃電，象徵快、狠、準的行動作風，成立多年但很少亮相，多年來駐守於高雄壽山，具有反恐、偵搜、爆破等不同任務專長。

俗稱「黑衣部隊」、「海特」、「壽山體育學院」的海軍陸戰隊特勤隊，出任務作風低調神祕，至1995年華興演習才被公開；1987年的台東岩灣事件中，隊員曾參與鎮壓岩灣監獄的囚犯。該單位負責南台灣的反恐任務及支援警方特殊任務。

據了解，體能訓練需全副武裝跑步或游泳超過10000公尺，平時跑步為早中晚各10000公尺，多以壽山、西子灣、柴山附近活動，有時甚至加上宵夜。特勤隊的訓練要求極高，每位隊員必須都能夠獨立作戰，以一檔百。

而「海特」以訓練嚴格、戰力精良和快速打擊能力著稱；退役的隊員也表示，特勤隊之所以能夠貫徹執行任務及完成艱鉅重任的關鍵，在於隊員之間擁有重視團隊默契、榮譽的倫理與傳統，以及對國家永遠忠誠的信念，讓「黑衣部隊」成為一支勇往直前、無所不能的反恐尖兵。

而陸軍「涼山」、海軍陸戰隊「黑衣」和憲兵「夜鷹」三支特勤隊，均屬精英中的精英，除了執行特殊任務外，還負責台灣的反恐與反劫機等，支援警方處理重大事故。

▲隊員須負重裝24kg。

▲駐守高雄壽山的海軍陸戰隊特勤隊，隊徽是一把劍及閃電，象徵快、狠、準的行動作風，成立很久，但很少亮相。