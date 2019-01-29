面對「習五點」挑戰　陳明通：相信韓國瑜能拼經濟又顧主權

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者陳政錄攝）

記者蔡浩祥／台北—台南報導

陸委會主委陳明通今赴台南拜會市長黃偉哲，陳在會前受訪表示，兩岸關係在1月2日「習五點」之後，出現新的情勢，箭在弦上已沒有回頭路。不過，被問及韓國瑜的兩岸主張，他認為，對韓很有信心，相信在中共統戰作為中，韓一定會有智慧拚經濟，又能顧主權，守住中華民國台灣的身分證、護照。

談及兩岸交流，中央與地方的關係，陳明通說，不論是中央、地方都希望拚經濟，過去兩岸正常經貿交往是站在開放的角度。

不過，話鋒一轉，陳明通談到「習五點」時，仍持先前論述，認為「習五條」出現後情勢已改變，「要拚經濟也要顧主權」，中央地方團結一起，戰略協同，才能走更遠。

上周才去高雄拜會韓國瑜的陳明通，被問及韓國瑜的兩岸主張，他認為，韓對於中共統戰很了解，「我對他很有信心，在中共統戰作為中，一定會有智慧拚經濟又可以顧主權」，守住中華民國台灣的身分證、護照。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

他說，「習五條」可以看見大陸一波一波推動「一國兩制」、不放棄武力對台，形勢嚴峻，且加大武力，「箭已經射出去了，沒有回頭路」。

陳明通認為，兩岸經貿賽非零和遊戲，要創造雙贏，這種概念必須和地方溝通，如何經貿交流，在獲得經貿利益的同時兼顧主權。

他強調，台灣老百姓無庸置疑不接受「一國兩制」，中央和地方要形成戰略協同，被人家分化是糟糕的事情，要先不分藍綠團結國內。