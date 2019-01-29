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柯文哲不夯？夜市走街擠到爆　千份發財金10分鐘搶光

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▲柯文哲出席「2019臺灣年味在臺北」寧夏夜市商圈走街。（圖／記者周書羽攝）

▲柯文哲出席「2019臺灣年味在臺北」寧夏夜市商圈走街。（圖／記者周書羽攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲超人氣，近日卻爆出他夯度不如以往，不過柯文哲29日晚間到艋舺、寧夏夜市走街和發發財金，人氣絲毫不減、擠爆現場，千份發財金在短短十分鐘內被搶光，熱情民眾搶合照，還有正妹直接撲上前擁抱。

柯文哲29日晚間一連前往艋舺、寧夏夜市走街，沿途受到民眾熱烈歡迎、搶拍照，「是柯文哲！」的聲音四竄，攤販也搶著要柯文哲簽名，雖然網路聲量下滑，但實際走到夜市，柯文哲人氣絲毫不減。兩個夜市發放千份發財金，短短十分鐘就被搶光，還有民眾來的太晚拿不到，北市府表示，發財金總共準備三萬份、會在北市四個商圈提供民眾索取，發財金除了討吉利的一元硬幣，還有一張刮刮樂，最大獎是價值六萬元的黃金打造「金豬」。

因為立委補選和柯文哲槓上的民進黨立委何志偉也現身，他受訪時強調過去的就過去了，和柯文哲見面不會尷尬，也祝福台北市民新年快樂。

北市產發局表示，2019年臺北市年貨大街活動熱烈展開，民眾來逛夜市，不僅可以拿到象徵好運的發財金，還可以享受夜市特色的美食，萬華區夜市充滿了滿滿的古早味，華西街夜市有著古色古香的紅色牌樓，更有不可錯過的在地美食。

其中｢大鐤肉羹」滷肉飯搭配沒有勾芡的肉羹清湯、｢北港甜湯」手工精製的燒麻糬及米糕粥、｢珍果」新鮮水果切盤及現打果汁等，吃進嘴裡都是令人難忘的古早味；梧州街夜市氣氛熱絡，熱炒與新鮮海鮮也很適合過年親朋好友小聚用餐話家常；吃飽喝足了，艋舺夜市商圈還有滿街的零嘴小吃可以繼續解饞，或是到廣州街夜市逛百貨服飾或打彈珠、射飛標等娛樂一下，也可以到西昌街青草巷喝個青草茶健康一下。

產發局介紹，人山人海的寧夏夜市裡則隱藏了許多經濟部評選的星級美食，其中｢鴻記鐵板燒蔥餅捲」招牌的蔥餅捲，外皮是酥脆Ｑ彈的蔥油餅，內裡包覆的是客人自己選擇喜愛的食材，現點現炒，吃法創新口味多變、｢里長伯臭豆腐」傳承三代，店內的麵線有著傳統道地美味，臭豆腐有炸、滷、蒸三種作法，各有不同特色，值得嘗試一下。

▲▼ 柯文哲出席「2019臺灣年味在臺北」寧夏夜市商圈走街 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 柯文哲出席「2019臺灣年味在臺北」寧夏夜市商圈走街 。（圖／記者周書羽攝）

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