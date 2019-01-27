避免忍不住噴出　空姐揭2機上大號「黃金」時段

▲資深空姐透露兩個機上上大號黃金時段 。（示意圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

如何在飛機上挑對時間上廁所才不會人擠人，也是一門學問，由於飛機上的廁所相當有限，每次都會大排長龍，導致有些乘客受不了直接噴出。對此，國外一名空姐羅絲表示，飛行中上大號的黃金時段分別為繫緊安全帶警示燈熄滅之後、空服員開始發送飲料之前。

飛行8年的資深空姐羅絲（Erika Roth）日前在「MEL雜誌」專題中分享，因為機上廁所不足導致許多乘客同一時間上廁所，擠得走道水洩不通，但其實這是有解決的辦法。她認為，最適合上大號的兩個黃金時段，是繫緊安全帶的警示燈熄滅之後，以及空姐在發送飲料之前，若乘客可以把握這兩個時段就能安心上廁所。

經過羅絲多年的觀察，旅客上廁所的平均時間約5分鐘至10分鐘，很多人看到空姐要發飲料時，心想再等一下，喝完飲料再去一次解放，但其實聰明的人就會在這個時間點搶先上廁所。

不過她也提到，在這兩個時段，乘客可以爭取到多達10分鐘得安靜時光，但如果一待待上20分鐘，可能就會有人等不及敲門。

若搭上像LA這般長途班機，又有人忍不住直接在位子上大出來也是常有的。兩年前一班英國航空公司BA105班機從希斯洛機場起飛，原訂7小時後降落杜拜，但就在飛行30分鐘多後，突然飛機上飄來一陣屎味，才發現是有人忍不住，只好被迫返回原機場，也讓當時所有乘客因為他苦等15小時。

