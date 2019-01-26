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夏威夷航空飛紐約！資深空服員心臟病發亡　機上醫師挺身救援

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▲▼夏威夷航空（Hawaiian Airlines）。（圖／達志影像／美聯社）

▲夏威夷航空曾被雜誌評選為服務最佳的航空公司。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

夏威夷航空一架原本要從檀香山（Honolulu）飛往紐約的客機，空服員格里菲斯（Emile Griffith）工作時因為心臟病發死亡，班機則於24日晚間先降落於舊金山。航空公司事後表示，非常難過失去了一位同事，同時也會提供乘客相對應的賠償。

《今日美國》報導，舊金山機場發言人雅克（Doug Yakel）說明，夏威夷航空50號航班24日晚間降落在舊金山，因為機組人員疑似心臟病發。據了解，醫護人員在飛行期間實施CPR，但在降落前就決定停止，該名空服員事後被法醫宣告死亡。

夏威夷航空表示，除了為格里菲斯的同事提供諮詢服務，當時的乘客也有獲得賠償。在班機上的乘客巴茨（Andrea Bartz）透過推特說明，機組人員有請求醫師，前往頭等艙協助醫療緊急事件。

巴茨提到，當時很多醫生都挺身而出，飛機降落後則有警察來查看情況。她拒絕受訪，但她在推特抱怨，航空公司在緊急狀況下播放烏克麗麗的音樂，這原本是登機與下飛機時的配樂，「我告訴你，這不會讓任何人比較平靜。」

夏威夷航空25日證實這起事件，對於資深的機組成員離世感到非常悲痛，另外，也要感謝格里菲斯的同事與其他好心人，願意提供醫療協助，「格里菲斯珍惜又喜愛他在夏威夷航空的工作，總是願意與我們的客人分享。」

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關鍵字：夏威夷航空,空服員,心臟病,北美要聞

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