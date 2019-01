夏威夷航空飛紐約！資深空服員心臟病發亡　機上醫師挺身救援

▲夏威夷航空曾被雜誌評選為服務最佳的航空公司。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

夏威夷航空一架原本要從檀香山(Honolulu)飛往紐約的客機,空服員格里菲斯(Emile Griffith)工作時因為心臟病發死亡,班機則於24日晚間先降落於舊金山。航空公司事後表示,非常難過失去了一位同事,同時也會提供乘客相對應的賠償。

《今日美國》報導,舊金山機場發言人雅克(Doug Yakel)說明,夏威夷航空50號航班24日晚間降落在舊金山,因為機組人員疑似心臟病發。據了解,醫護人員在飛行期間實施CPR,但在降落前就決定停止,該名空服員事後被法醫宣告死亡。

夏威夷航空表示,除了為格里菲斯的同事提供諮詢服務,當時的乘客也有獲得賠償。在班機上的乘客巴茨(Andrea Bartz)透過推特說明,機組人員有請求醫師,前往頭等艙協助醫療緊急事件。

巴茨提到,當時很多醫生都挺身而出,飛機降落後則有警察來查看情況。她拒絕受訪,但她在推特抱怨,航空公司在緊急狀況下播放烏克麗麗的音樂,這原本是登機與下飛機時的配樂,「我告訴你,這不會讓任何人比較平靜。」

