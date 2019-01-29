畢旅噩夢！高工男慘遭男同學性侵　獲賠40萬確定

▲畢旅發生性侵案，判賠40萬確定。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市某高工2015年間辦理畢業旅行，一名男同學竟遭同班較高大的宋姓男同學，強拉到廁所中性侵，宋男因此遭判刑3年4月。被害男同學的母親提出附帶民事訴訟，求償50萬元。高等法院審理後，判決宋男必須賠償40萬元確定。

判決指出，本案發生於2015年6月間，台北市某高工辦理畢業旅行，最後一天的行程到了台中的麗寶樂園。宋姓男學生與被害男同學小正（化名）玩完遊樂設施後，宋男找小正一起去上廁所，卻將其強拉進樂園中的「虛擬奇境電玩館」男廁中上下其手，小正反抗，大喊「我不要！」「你是變態嗎？」宋男仍不罷手，大肆親吻，再強脫衣褲性侵。

小正被性侵後，顧及同學情誼，隱忍不說，但保留沾有對方精液的衣物當證據。但回家後，卻被母親將衣物拿去清洗，小正因此大哭，母親追問下才知道案情，到醫院驗傷並報警處理。宋男遭提起公訴。

一二審法院均將宋男判刑3年4月。小正的母親代為提出附帶民事訴訟，向宋男與其父母請求侵權行為連帶賠償50萬元。高等法院審理後，認為小正當時未滿20歲，尚在母親保護教養中，宋男所為顯然侵害小正母親因親子關係所生之法益，且情節重大，堪認小正母親因此受有精神上痛苦。經高院審酌小正母親與宋男之身分、經濟狀況、宋男故意侵權行為之程度、小正母親所受痛苦程度一切情狀，高院判決宋男賠償精神慰撫金40萬元。可上訴。

